Патриоты продолжают добиваются моральной компенсации 2 29.05.2018, 14:27

Четыре патриота обжаловали решение суда Московского района Минска.

Бывшие фигуранты «дела патриотов» Сергей Стрибульский, Виктор Мороз, Виктор Данилов и Андрей Дундуков требуют у Министерства финансов компенсировать моральный ущерб, причиненный в результате их незаконного задержания, привлечения их в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает правозащитный центр «Весна».

Суд Московского района Минска 4 апреля 2018 г. отказал в коллективном иске четырем патриотам.

Заявители направили жалобу на решение суда Московского района Минска. Кассационное судебное разбирательство назначено на 31 мая, 11.00 в Минском городском суде.

Напомним, уголовное дело «о подготовке массовых беспорядков» (ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса) было возбуждено КГБ накануне акции 25 марта 2017 года. В рамках нее были задержаны более 30 человек, которые содержались в следственных изоляторах КГБ и МВД, постепенно часть из них была освобождена из-под стражи и уголовное преследование против них было прекращено, а 16-ти фигурантам было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК - "О создании незаконного вооруженного формирования". На момент, когда за решеткой оставались 14 фигурантов дела, Следственный комитет сообщил, что принял к производству дело о «создании незаконного вооруженного формирования», а уголовное преследование тех же лиц на основании ч.3 ст. 293 УК КГБ прекратил.

После появления информации о пытках в СИЗО КГБ правозащитные организации Беларуси потребовали освобождения из-под стражи всех фигурантов этого уголовного дела. 27-30 июня, в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде, из-под стражи были освобождены все 14 обвиняемых по уголовному делу об организации незаконного вооруженного формирования, которые оставались в следственных изоляторах. 27 ноября Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела по ст. 287 УК Беларуси.