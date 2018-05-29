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Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

  • 29.05.2018, 14:48

Израиль нанес ответный удар по позициям джихадистов.

На странице Армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что в районе могут доноситься взрывы, которые являются частью операции, сообщает "Новое время".

О деталях пообещали сообщить позже.

По данным Alwatanvoice, удары наносятся по позициям группировки Исламский джихад в районах Нави, Бурак, Фаджр и Малик. Им нанесен "существенный ущерб".

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что по южным районам страны был выпущен "шквал ракет" с территории сектора Газа.


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