Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа 29.05.2018, 14:48

Израиль нанес ответный удар по позициям джихадистов.

На странице Армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что в районе могут доноситься взрывы, которые являются частью операции, сообщает "Новое время".

О деталях пообещали сообщить позже.

The IDF is currently operating in the Gaza Strip. The explosions heard are related to this activity. Details to follow — IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.

По данным Alwatanvoice, удары наносятся по позициям группировки Исламский джихад в районах Нави, Бурак, Фаджр и Малик. Им нанесен "существенный ущерб".

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что по южным районам страны был выпущен "шквал ракет" с территории сектора Газа.