Немцы пострадали от непонятных звонков из Беларуси

Немцы пострадали от непонятных звонков из Беларуси1
- 29.05.2018, 14:50
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После первой же трели такие звонки обрывались.
Федеральное сетевое агентство Германии получило жалобы от трехсот потребителей услуг мобильной связи в отношении звонков на их сотовые телефоны из Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе данного ведомства, сообщает сайт «Беларусь и Мир».
После первой же трели такие звонки обрывались. Набрав обозначившийся в списке пропущенных вызовов номер, граждане попадали на автоответчик, и каждая минута такого «разговора» оказывалась затем ценой в несколько евро.
Пользователи не понимали, что звонят за рубеж, а не на номер во внутренней сети Германии. Дело в том, что комбинация кода Беларуси 00375 очень похожа на код Саксонии – 0375, говорится в пресс-релизе.
По итогам обращений потребителей Федеральное сетевое агентство запретило мобильным операторам в стране взимать с абонентов плату за исходящие звонки на 28 белорусских телефонных номеров, перечисленных в отдельном списке.
Если кому-то из клиентов уже пришел счет за эти вызовы, он не обязан его оплачивать. Если счет уже оплачен, гражданам рекомендуется обратиться в контакт-центр своего оператора связи для возврата денег.
Как поясняется, жертвы подобных звонков при наборе номера обычно попадают на автоответчик, который что-то говорит на непонятном языке. Могут звучать объявления о каких-либо услугах – например, эротического характера.
Цель тех, кто это делает, состоит в том, чтобы абонент как можно более долгое время находился на линии, поскольку они получают доход от каждого звонка, который всегда тарифицируется по очень высокой ставке.
Получение таких обманных вызовов абонентами в Германии – не редкость, хотя число поcтрадавших и снижается. С октября по декабрь 2017-го зарегистрирована 61 тысяча жалоб, а с января по апрель 2018-го – около 8 тысяч.
Федеральное сетевое агентство рассказало, что предпринимает меры в отношении подобных схем. Так, операторам связи предписано при вызове определенных номеров бесплатно озвучивать клиентам информацию о стоимости звонка.