Каким будет лето в этом году 29.05.2018, 15:10

Фото: tut.by

Июнь в этом году начнется с похолодания.

А каким будет лето? Примерный прогноз можно составить не только по данным синоптиков, но и по народным приметам, пишет tut.by.

Начнется с похолодания

В Белгидромете пояснили, что прогнозов на все лето не делают. Как ранее говорили в организации, это происходит потому, что у сезонных прогнозов очень плохая оправдываемость. Только в последний день мая будет готов экспериментальный прогноз на июнь.

При этом предполагается, что календарное лето начнется с похолодания, но благодаря скандинавскому антициклону дни будут солнечными, а вот ночи холодными, и в предстоящие выходные есть вероятность ночных заморозков.

Если верить данным BBC Weather, в Минске в начале июня будет немного облачно и чуть ветрено. Прогнозируют, что 4 июня днем воздух прогреется до + 25 °C, минимальная температура днем отмечена на 6 июня + 16 °C.

В Белгидромете рассказали, что лето в Беларуси начинается с перехода среднесуточной температуры через + 14 °C. Это обычно происходит на юге во второй декаде и на севере в третьей декаде мая.

Белорусское лето считается теплым и достаточно солнечным, средняя температура воздуха за все лето по Беларуси + 17,3°С.

Самое теплое лето специалисты фиксировали в 2010 году, когда средняя за сезон температура достигла + 20,6°С. Самое холодное было в 1962 году, когда в среднем было +14,9°С.

Абсолютный температурный максимум был зарегистрирован 8 августа 2010 года в Гомеле. Это +38,9°С. До этого абсолютный максимум был 20 августа 1946 года в Василевичах — + 38 °C. Рекорд держался 64 года.

Самая низкая температура летом была ночью 30 августа в 1966 году на метеостанции Полесская, она составила — 3,4°С.

В России на границе с Беларусью прогнозируют обычное лето

Росгидромет регулярно делает вероятностный прогноз температурного режима на территории России. Сейчас в открытом доступе есть вариант на апрель-сентябрь 2018 года. Эти данные сопровождаются пояснением, что информация со временем будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

По этому прогнозу в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, среднемесячная температура в июне, июле и августе будет на 20% выше нормы, то есть близкой к средним многолетним значениям.

Однако, как ранее нам сообщили в Росгидромете, перенести эти данные на территорию Беларуси нельзя. Это методологически неправильно, потому что нужно знать наши нормы, и у нас могут быть совершенно другие климатические процессы.

«Летом солнечные дни будут чередоваться с дождливыми»

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская отмечает, что по народным приметам это лето будет комфортным: тепло, но периодически будут идти дожди. При этом жара пока не прогнозируется. По ее словам, погода становится более стабильной после Дня Николая. У нас их два: зимний и весенний. Весенний — 22 мая. До этого дня стабильной погоды, как правило, нет. В народе так и говорят: «Да Міколы — няма дабра ніколі».

— Действительно, до 22 мая у нас еще было как-то довольно прохладно, а потом, начиная с 23 мая, буквально в ночь, температура начала повышаться. 24−25 мая температура воздуха была, как парное молоко. Говорят, что «Мікола за руку цяпло прыводзіць на зямлю», — отмечает фольклорист.

24 мая — День Макея мокрого. В этот день обращают внимание на то, идет ли дождь. Если он есть, то осадков в течение месяца будет очень много.

— Макей выдался очень неплохим, — говорит Елена Довнар-Запольская.

Напомним, что 24 мая, в четверг, ночью местами был кратковременный дождь, а днем преимущественно без осадков. Лишь по востоку Беларуси прогнозировали кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.

— 25 мая на Ефросинью тоже был хороший восход солнца, но уже ночью пошли дожди. Причем дождь был фрагментарный, ливневый, как бывает летом, — говорит собеседница. По этой примете можно предположить, что летом солнечные дни будут чередоваться с дождливыми, причем погода будет меняться даже в течение дня.

27 мая отмечали Троицу или, как ее еще называют, Семуху. Считается, что такая же погода, как в этот день, будет на протяжении семи недель.

По словам Елены Довнар-Запольской, также стоит обратить внимание на погоду на Купалье — по разным календарям его отмечают с 21 на 22 июня и с 6 на 7 июля. 22 июня — это еще день летнего солнцестояния. И если в этот день будет жарко, то, считается, лето будет хорошим.

А если будет солнечно на Илью 2 августа, то после этого будет жарить солнце.