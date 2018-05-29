В общежитиях цены на коммуналку взлетели в два раза 29.05.2018, 15:34

Жители возмущены, что их никто не предупредил об изменениях.

Около двух месяцев назад на «горячую линию» mlyn.by обратились жильцы одного из общежитий Борисова. Люди возмущались суммами в жировках: цены на «коммуналку» взлетели в два раза — с привычных 100 рублей до 200.

Как оказалось, с 19 января нынешнего года общежития Минщины переведены в разряд арендного жилья, что и повлекло за собой соответствующую плату.

— Если за февраль мы отдали за «коммуналку» более 200 рублей, то сейчас сумма немного снизилась. За апрель — около 150 рублей, — рассказал один из жильцов общежития Валентин Хацкевич. — Скорее всего, суммы стали меньше с приходом тепла: жильцы перестали пользоваться приборами для дополнительного обогрева комнат и блоков. Следовательно, счета за электричество значительно уменьшились. Ну, и за отопление теперь, естественно, не платим.

Борисовчанин также рассказал, что после волны недовольства к жильцам общежития пришли представители обслуживающей организации, которые подробно разъяснили порядок начисления платежей. Коммунальники в устных беседах также пообещали провести текущий ремонт помещений: оштукатурить стены, а на общих кухнях установить новые плиты.

— К коммунальникам у нас теперь претензий нет: они всего лишь производят начисления, — говорит Валентин. — Единственный вопрос — почему нам не разъяснили про перевод общежитий в арендное жилье заранее? Да, на проходной висело объявление. Но о том, что нам придется платить дополнительно, мы даже не подозревали.