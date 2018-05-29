Павел Северинец: Есть люди, которые готовы защищать Куропаты 29.05.2018, 15:43

Возле места массовых расстрелов открывается ресторанный комплекс.

Новость о том, что несостоявшийся «Бульбаш-холл», переименованный в «Поедем поедим», на днях открывается, появилась в соцсетях. Напомним, комплекс построен возле урочища Куропаты — места массового захоронения жертв НКВД 1937−1940 годов. От крестов, установленных по периметру расстрельного леса, развлекательный комплекс отделяет несколько десятков метров, пишет tut.by.

Территория выглядит готовой к приему гостей.

Строить у Куропат начали девять лет назад. Собственно, общественность стройку заметила, когда вырисовалось главное здание ресторана. Красную ленточку на входе в ресторанный комплекс, именовавшийся поначалу «Бульбаш-холл», должны были торжественно разрезать еще в 2012 году. Уже тогда все было практически готово. Потом персонал готовился к открытию летом 2015-го под другим названием: изначальное многим белорусам показалось оскорбительным.

Единственный заезд к ресторану — от заправки. Попытались найти управляющего, но работник объяснил: начальства нет, будет только 1 июня, на открытии.

Что столько лет мешало открыться, спросить не у кого: создатели комплекса категорически отказывались общаться с журналистами и объяснять свои мотивы и действия. В частности, почему согласились именно на эту площадку — с видом на кресты.

Кстати про вид: подрос дикий лесок, охранную зону засадили молодыми деревьями. Забор из прозрачного пластика построили высокий, внутри по периметру посадили туи: с территории комплекса крестов не будет видно.

— Красивый комплекс получился, столько труда вложено, — говорит работник. — А россияне и молодежь не знают истории этих мест, про Куропаты не слышали, не замечают крестов вдоль дороги. Так что мы уверены, что гостей будет достаточно.

Комплекс изначально принадлежал компании «БелРестИнвест». Но в январе 2018 года директор компании заявил радио «Свабода»: «Мы на сегодня никакого отношения к этому не имеем».

Кстати, на сайтах по поиску работы мы нашли вакансии для желающих работать в этом комплексе: нанимает ООО "Амизбел", зарегистрированное в деревне Дроздово в мае прошлого года. Телефонов для связи с компанией не указано.

Объявление гласит: «Ресторан „Поедем поедим“ — это место для отдыха в любой компании: масштабное торжество, дружеское застолье или воскресный обед всей семьей. Наших гостей порадует обширное меню из блюд славянской и кавказской кухни, а также богатый выбор напитков. Несколько залов, большая открытая терраса, благоустроенная территория вокруг и детская площадка — здесь есть все для отличного отдыха».

Защитники Куропат выходили на акции не раз. При расширении кольцевой дороги люди становились под экскаваторы, требуя прекратить кататься по костям. Не так давно город разрешил строить бизнес-центр напротив, в охранной зоне, — защитники организовали палаточный лагерь и убедили застройщика, что это не лучшее место для строительства.

Не стоит ожидать, что открытие ресторанного комплекса у Куропат пройдет незамеченным.

— Завтра мы собираем защитников Куропат и будем принимать решение, что мы делаем в этой ситуации, — рассказал один из лидеров партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец. — Есть несколько вариантов. Первый — культурно и настойчиво предложить владельцам зданий передать их общественности для создания музея сталинских репрессий.

Тогда исчезнет моральная проблема, а также юридическая, поскольку ресторанный комплекс находится в охранной зоне Куропат (было несколько лет назад постановление прокуратуры о сносе незаконно построенного). То есть мы начнем с предложения. Если это предложение не будет принято, есть активисты, которые готовы культурно объяснять владельцам, работникам, посетителям, что такое Куропаты. Кроме того, есть люди, которые готовы защищать Куропаты разными способами — от палаток до акций. Зачем это нужно владельцам?

Павел Северинец считает провокацией открытие ресторанного комплекса именно сейчас. В воскресенье будет отмечаться 30-летие «открытия Куропат». 30 лет назад была опубликована статья «Куропаты — дорога смерти», после которой о месте расстрела десятков, а то и сотен тысяч человек узнала вся страна. Так что, скорее всего, в воскресенье защитники Куропат будут объяснять посетителям, где они находятся и какова история этого места.