В Эстонии средняя зарплата достигла 1242 евро 4 29.05.2018, 15:48

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Средняя почасовая зарплата в стране - 7,38 евро.

В Эстонии в первом квартале 2018 года средняя брутто-зарплата достигла 1242 евро, что на семь процентов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает сайт postimees.ee со ссылкой на Департамент статистики.

Темпы роста средней брутто-зарплаты были на 0,2 процента выше, Чем в прошлом квартале. Как отмечает департамент, в январе средняя брутто-зарплата составляла 1220, в феврале 1213, а в марте 1295 евро.

Средняя почасовая брутто-зарплата в первом квартале 2018-го составила 7,38 евро, что на 3,5 процента больше, чем за тот же период года прошлого.

Реальная зарплата, учитываемая с влиянием индекса потребительских цен и указывающая на фактическую покупательную способность, по сравнению с первым кварталом 2017 года росла медленнее средней зарплаты. Рост реальной зарплаты составил 4,5 процента.

Самые высокие зарплаты в Эстонии в первом квартале получали работающие в секторе финансов и страхования, энергетики, а также информации и связи.

По сравнению с первым кварталом прошлого года значительнее всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере обслуживания.