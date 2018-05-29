Кинокритики назвали лучшие молодежные сериалы за последние 20 лет
- 29.05.2018, 15:58
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В рейтинг вошли и комедии, и драмы, и детективы.
Кинокритики портала IndieWire представили топ-20 лучших молодежных сериалов, которые выходили в эфир за последние 20 лет, пишет nv.ua.
В подростковом возрасте людям бывает и радостно, и грустно, весело и тяжело. Многие подростки впервые сталкиваются со взрослыми трудностями, стоят перед важным жизненным выбором. Чтобы отобразить весь спектр подростковой жизни, в рейтинг лучших молодежных сериалов вошли и комедии, и драмы, и детективы, и ужасы.
Замыкает двадцатку недавний телепроект Netflix Американский вандал (2017), а на первом месте оказался культовый мистический сериал Баффи – истребительница вампиров (1997-2003).
Топ-20 лучших молодежных сериалов за последние 20 лет выглядит так:
20. Американский вандал / American Vandal
19. Энди Мак / Andi Mack
18. Сабрина – маленькая ведьма / Sabrina the Teenage Witch
17. Девочки Гилмор / Gilmore Girls
16. Пригород / Suburgatory
15. Красные дубы / Red Oaks
14. Балерины / Bunheads
13. Все ненавидят Криса / Everybody Hates Chris
12. Сплетница / Gossip Girl
11. Молокососы / Skins
10. Отжиг / The Get Down
9. Хор / Glee
8. Вероника Марс / Veronica Mars
7. Деграсси / Degrassi
6. Бухта Доусона / Dawson’s Creek
5. Огни ночной пятницы / Friday Night Lights
4. Чудики и чокнутые / Freaks and Geeks
3. Дарья / Daria
2. Чужая семья / The O.C.
1. Баффи – истребительница вампиров / Buffy the Vampire Slayer