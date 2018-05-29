Макфол: У Путина менталитет КГБшника 4 29.05.2018, 16:09

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Майкл Макфол

Фото: «Лента.ру»

Экс-посол США в России назвал мифом заявления об огромном рейтинге главы Кремля.

Президент РФ Владимир Путин всегда боялся демократических институтов, сказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол в интервью "Голосу Америки", расшифровку которого опубликовало "Радио Свобода".

"Он окончил юридический факультет, но потом он прошел через КГБ, у него менталитет кагэбэшника. Конечно, он думает о нас как о соперниках. Я сидел с Путиным, буквально как сейчас мы с вами сидим, я слушал, как он объяснял свою точку зрения на мир президенту [США Бараку] Обаме. То же самое он говорил бы и сейчас. Есть один момент: он не всегда был так зациклен на том, что он хочет сделать, как сейчас. Когда он только стал президентом, помните, он случайно стал президентом, его ниоткуда вообще вытащили, Борис Ельцин его продвинул", – отметил он.

По мнению Макфола, заявления об огромной поддержке Путина в России являются мифом: "Это миф о том, что огромная поддержка Путина, его националистические идеи – это неправда все, конечно, это миф. Я помню это прекрасно. Тогда он действительно прислушивался к людям более внимательно. Он всегда боялся демократических институтов, опасался – это было ясно с самого начала. Он начал закрывать телеканалы и так далее. Но говоря о рыночной экономике, о связях с Западом – это был более эволюционный процесс".