Видеофакт: Как могилевские журналисты поставили судью на место 13 29.05.2018, 16:16

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После того, как два десятка человек в знак протеста вышли из здания суда, их снимали сотрудники спецслужб.

29 мая в суде Ленинского района Могилева состоялся суд над фрилансерами Алиной Скребуновой и Евгением Глушковым, сообщает могилевская «Весна».

Милиция с подачи КГБ обвинила их в «незаконном сотрудничестве» с телеканалом «Белсат». В вину Скребуновой и Глушкову ставили два сюжета. Первый — репортаж об ошибке властей, из-за которой в Могилеве из домов по улицам Заслонова и Строителей выселили людей. Второй — о самоубийстве руководителя агропромкомплекса «Купаловское» в Шкловском районе. Участие КГБ в деле подтверждено документально.

Поддержать Глушкова и Скребунову пришли около двадцати человек — в том числе те, о ком снимали репортаж и коллеги.

Вела процесс судья Татьяна Костюк. В ноябре 2017 года она уже выносила Скребуновой штраф в 690 рублей по идентичному административному делу. Это стало причиной того, что Глушков и Скребунова заявили Костюк отвод. По их мнению, поскольку судья признала вину Скребуновой тогда, то же самое она сделает и сейчас, несмотря на все доводы.

После того, как Костюк отказала в удовлетворении ходатайства об отводе, все люди, которые присутствовали на процессе, вышли из зала. Это уникальный случай для Беларуси — ранее демарши по подобным делам в стране не устраивали.

Когда люди вышли на улицу, они обнаружили, что их тайно из микроавтобуса снимают неизвестные люди в гражданской одежде. Какое решение принял суд, станет известно позднее.