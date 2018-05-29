Нестрашные угрозы Роскомнадзора 2 29.05.2018, 16:35

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Карикатура: Сергей Елкин

Глава Роскомнадзора откровенно провалил миссию по блокировке Telegram.

Роскомнадзор пугает Apple и Google, которые не торопятся удалять Telegram из своих магазинов. Но они не боятся, потому что знают, кто на самом деле принимает решение о будущем их бизнеса в России, пишет для «Немецкой волны» журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий Александр Плющев.

Немало повеселил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, призвавший закрыть Instagram, потому что с его помощью "был совершен теракт в Ленинграде". Потом, конечно, выяснилось, что не закрыть, а заблокировать, не Instagram, а Telegram и не в Ленинграде, а в Санкт-Петербурге. Но вот этот сумбур, выказанный главой СК РФ почему-то на съезде уполномоченных по правам детей, наглядно демонстрирует, какая каша находится в головах не последних российских начальников. Шизофреничности этой ситуации добавляет тот факт, что канал СК в блокируемом властями Telegram продолжает регулярно обновляться и даже взялся за рекламу.

Telegram как гарант должности Жарова

Уже позабытая было тема блокировки Telegram нет-нет да и всплывет в новостной повестке. На прошлой неделе на Санкт-Петербургском экономическом форуме глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство продолжит борьбу с непокорным мессенджером. Положение самого Жарова при этом довольно шаткое: после переназначения правительства и глав агентств могут сменить, поэтому нелишне напомнить, что ты на месте и работаешь.

Именно в этом контексте я рассматривал бы и грозное предупреждение Роскомнадзора компании Apple, от которой требуют прекратить распространять приложение Telegram в России. Вышло оно сразу же после обескураживающего отчета Mediascope о том, что месяц "блокировки" Telegram увеличил российскую аудиторию его мобильных приложений на 30 процентов.

Компании Тима Кука, в которой, как сказал Жаров, «высокая степень бюрократии», дали на размышления целый месяц. Мало кто удивится, если к концу июня ничего не произойдет и Роскомнадзор выступит с новыми призывами или угрозами. Мимоходом отметим, что если высокая степень внутренней бюрократии теперь является уважительной причиной не соответствовать российским законам, то дела у интернет-индустрии совсем неплохи.

Почему забыли Google?

Нельзя не вспомнить, что первое требование убрать Telegram из App Store прозвучало сразу после начала блокировки сервиса в России - 16 апреля - и потом еще не раз повторялось. Интересно, что из нынешнего ультиматума исчез Google, хотя в Google Play приложение по-прежнему может скачать любой желающий.

При этом в России большинство пользуется смартфонами именно с операционной системой Android, и если уж накрывать площадями, то почему Роскомнадзор предпочел меньшую? Просто забыли упомянуть Google?

Думаю, это очередное «последнее китайское предупреждение» - просто еще одно напоминание Роскомнадзора о себе. Мол, работа ведется. Александр Жаров, откровенно проваливший миссию по блокировке Telegram, сохраняет свое кресло во многом благодаря общественной критике его действий. Ведь, как известно, в российском руководстве в таких случаях своих не сдают, под внешним давлением не гнутся.

А заодно Жаров дает понять, что все его неудачи - это происки врагов, в том числе и зарубежных. Ведь отмеченный Mediascope рост был бы решительно невозможен, если бы приложение нельзя было скачать в российских App Store и Google Play.

Роскомнадзор ничего не решает

Если бы Apple и Google выполнили требования Роскомнадзора, это не только нанесло бы мощнейший удар по позициям Telegram, но и имело бы гигансткий психологический эффект. Однако, как видим, ни та, ни другая компания пока не торопится преподнести такой подарок Роскомнадзору и российским властям в целом. И это - несмотря на угрозы заблокировать их деятельность в России.

Казалось бы, им есть, чего бояться: в последние полтора месяца Роскомнадзор показал, что не остановится ни перед чем ради блокировки строптивого мессенджера. Ни перспектива судебных исков от пострадавших бизнесов и пользователей, ни работоспособность интернета в целом его особенно не заботят.

Но эти же полтора месяца продемонстрировали: сопротивление может быть эффективным и грозное на словах ведомство ничего не может сделать, когда и пользователи, среди которых - часть так называемой элиты, и вроде бы лояльная индустрия - против. Очевидно, что все они и не только они будут против блокировки магазинов приложений, ведь это существенно затрудняет пользование смартфонами в принципе.

К тому же, если даже маленький по меркам мирового IT-бизнеса Telegram наскреб интеллектуальных и материальных ресурсов для удачного сопротивления, то такие гиганты, как Apple и Google, уж точно что-нибудь придумают, чтобы не потерять российских пользователей.

Кроме того в обоих концернах отлично понимают, что решения такого масштаба - а речь, по сути, идет о будущем их бизнеса в России - принимаются не на уровне Жарова. Если Путин завтра вдруг распорядится выкинуть их с российского рынка, никакая сколь угодно "высокая степень внутренней бюрократии" не поможет отменить или отсрочить это решение.

Поэтому Apple и Google не надо подыгрывать руководителю цензурного ведомства в его аппаратных играх, а заодно и примерять на себя ярлык пособников душителей свободы интернета в России. Самая беспроигрышная тактика - продолжать отмалчиваться в ответ на самые что ни на есть последние предупреждения.