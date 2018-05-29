Семашко: Вопрос по газу решен наполовину 5 29.05.2018, 17:19

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Минск предложил новому правительству РФ возобновить переговоры по цене на газ.

Беларусь предложила правительству России в новом составе возобновить переговоры по цене на газ после 2019 года. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель белорусского премьер-министра Владимир Семашко.

"В четверг на прошлой неделе я отправил приветственное письмо в адрес нынешнему визави [заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку] и попросил определиться на предмет продолжения наших переговоров", - сказал Семашко, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что в апреле 2017 года был подписан пакет из семи документов по нефтегазовым вопросам, которыми были полностью урегулированы отношения в нефтяной сфере.

"Вопрос по газу мы решили наполовину, мы оговорили формулу ценообразования и установили фиксированную цену на газ на 2018-2019 годы. В 2018 году - $129 за тысячу кубометров и в 2019 году - $127", - напомнил он.

По его словам, если бы стороны не достигли этих договоренностей, то цена на газ для Беларуси с учетом тенденции роста мировых цен на нефть могла бы быть выше, что нанесло бы ущерб белорусской экономике.

Семашко отметил, что сейчас Минск "должен с Козаком войти в новый этап переговоров, чтобы определиться с формулой ценообразования, с созданием единого рынка электроэнергии". "Никто не снимал задачу к 1 июля 2019 года создать единый рынок евразийской электроэнергии, а 1 января 2025 года - единый рынок нефти и газа", - сказал он.

По словам Семашко, цена на газ в России и Беларуси различна, а она является определяющей в себестоимости вырабатываемой электроэнергии. Следовательно, при сохранении дисбаланса белорусская энергетика будет неконкурентоспособна в условиях единого рынка. Семашко также поблагодарил Аркадия Дворковича, с которым до настоящего времени вел переговоры по этой проблеме.

История вопроса

Беларусь с начала 2016 года вела переговоры с Россией о снижении цен на газ. Минск настаивал на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотел платить $73 за 1 тыс. куб. м вместо $132. В ответ на недоплату Беларусью более чем в $700 млн за поставленный газ РФ сократила поставки беспошлинной нефти в страну. Разногласия были сняты в 2017 году в ходе встречи в Санкт-Петербурге Путина и Лукашенко. Был подписан пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Формула цены на российский газ для Беларуси привязана в 2018-2019 годах к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.

Позже вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович заявлял, что белорусские коллеги представили проекты документов (это формула цены на газ для Беларуси и проект единого рынка по цене) после 2019 года, но они не устраивают российскую строну. Он отмечал, что большой спешки нет и можно окончательное решение вопроса отложить на начало 2018 года, поскольку до 2019 года включительно у сторон действуют определенные договоренности по цене.