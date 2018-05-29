Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Zara 1 29.05.2018, 17:22

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Платье от бренда категории масс-маркет стоит всего 69,9 долларов США.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила скачки Houghton Horse Trials в графстве Норфолк в Великобритании. На мероприятии герцогиня появилась в наряде от бренда категории масс-маркет Zara.

Герцогиня облачилась в летнее платье с поясом, украшенное темно-синим цветочным принтом. Дополнила свой наряд Кейт Миддлтон крупной сумкой марки Little Makes Big.

Наряд в настоящее время доступен в интернет-магазине, а его стоимость составляет 69,9 долларов США.