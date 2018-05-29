Беларусь оставили в Болонском процессе, а давление на студентов продолжается 29.05.2018, 17:27

В учебных заведениях продолжают преследовать политических активистов.

В связи с очередным ухудшением ситуации с правами белорусской молодежи и белорусских студентов Рада «Молодежи БНФ» приняла соответствующее заявление, которое опубликовала на сайте moladzbnf.info:

- Относительно недавно исключили из белорусских университетов наших лидеров - Юрия Лукашевича и Анну Смилевич, но угрозы в сторону наших активистов на этом не прекратились. После начала работы по расширению нашего присутствия в регионах и активной деятельности, ситуация там стала ухудшаться. Многих вызывали в идеологические отделы, запугивали отчислением и даже намекали на то, что активистов могут посадить. Все это делается с целью воспрепятствования деятельности нашей организации, чтобы дать создать действительно альтернативное молодежное движение и запугать белорусскую молодежь, чтобы та не участвовала в различных инициативах.

В основном все эти угрозы делаются с одной целью, чтобы запугать молодежь, но есть случаи, когда переходят все границы, как в ситуации в социально-гуманитарном колледже имени Кулешова в Могилеве, где учится наш активист Александр Москалев, которого не только обещали завалить на экзаменах (при том, что средний балл Александра 8.9), но и говорили о том, что людям сейчас подбрасывают наркотики и при этом акцентировали внимание на Александре. В связи с этим Рада «Молодежи БНФ» приняла заявление, в котором осудила данные случаи и требует ряда мер:

«Молодежь БНФ» с грустью констатирует тот факт, что репрессии в отношении белорусской молодежи, студентов и учащихся колледжей и школ продолжаются. В течение последнего месяца, когда наша организация занялась расширением своего представительства в регионах нашей страны, давление, которое оказывается на наших активистов, увеличивается с каждым днем.

Хочется отметить, что мы являемся молодежным крылом одной из старейших легальных партий Беларуси, а вся наша деятельность не противоречит законодательству страны. В последнее время наши региональных структуры занимались проведением культурных мероприятий, экологическими акциями, образовательными мероприятиями для своих активистов, но чем больше проводились такие мероприятия и акции, тем больше усиливалось давление.

Первыми начали свою работу идеологи школ, которые по фотографией отслеживали, кто из учащихся присутствовал на нашем мероприятиях, подчеркнем, присутствовал, а не участвовал в организации, и пугали тем, что отчислят из школы, поставят на совет профилактики, что они никуда не поступят . После начались запугивания не только наших активистов, но и их одногруппников в университетах и колледжах, где угрожали исключением, советами профилактики и были долгие разговоры с идеологами. Хочется отметить, что такое происходит почти во всех городах, где есть наши структуры.

Пока мы готовили это заявление, то колледж, где учится Александр Москалев, посетил глава Партии БНФ Григорий Костусев, который пытался узнать на каких основаниях угрожают нашему активисту. После его ухода, куратор Александра сказала, что "если мы тебя отчислим не по политическим мотивам, то за неуспеваемость". Напомним, что Александр имеет средний балл - 8,9.

Мы считаем это неприемлемым и недопустимым, решительно осуждаем такие действия и выступаем за то, чтобы наказать всех, кто делал данные высказывания, оказывал моральное и психологическое давление, проводил дискриминацию по политическим взглядам. В связи с этим мы требуем:

- провести проверку социально-гуманитарного колледжа имени А. А. Кулешова и наказать тех, кто делал такие высказывания и делал угрозы в сторону Александра Москалева;

- не допускать больше таких высказываний и угроз в сторону студентов;

- прекратить давление на белорусскую молодежь и белорусских студентов;

- убрать должность идеологического сотрудника из университетов, колледжей, школ;

- от Министерства образования: довести до своих сотрудников их права и обязанности, о недопустимости таких высказываний и угроз в сторону студентов и об уголовной ответственности за препятствие в работе общественных организаций;

- восстановить Юрия Лукашевича и Анну Смилевич в университете.

Мы обращаемся к белорусским и международным правозащитным организациям, нашим партнеров с просьбой выразить свой протест на действия сотрудников университетов, колледжей и школ и требовать от белорусских властей исполнения данных требований, а также обратить более плотное внимание на нарушения прав белорусской молодежи и принять необходимые действия по их прекращении.

Несмотря на все давление, которое оказывается на наших активистов, мы продолжим свою работу и будем бороться за продвижение своих ценностей и целей. Мы призываем белорусскую молодежь не бояться, а присоединяться и показывать, что мы не боимся каких-то там идеологов и, несмотря ни на что, мы будем и дальше отстаивать независимость нашей страны.