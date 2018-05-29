В рамках политики сплочения Польша получит 64 миллиарда 400 миллионов евро 29.05.2018, 17:36

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Польша остается самым большим бенефициаром политики сплочения в бюджете ЕС.

64 миллиарда 400 миллионов евро. Как передает «Радио Польша», такую сумму получит Польша в рамках политики сплочения согласно новому бюджету Европейского союза. На этот счет есть договоренности комиссаров.

Официально Европейская комиссия представит распределение финансов среди отдельных стран на 2021-2027 годы 29 мая. Предназначенная сумма для Польши означает 23-процентное сокращение в политике сплочения в новом бюджете по сравнению со старым. До 2020 года Польша до 2020 года получит из общего бюджета почти 84 миллиарда евро.

Несмотря на сокращение бюджета, Польша остаётся самым большим бенефициаром политики сплочения. На втором месте – Италия, которая должна получить почти 39 миллиардов евро.

По неофициальным данным, более 20-процентное сокращение в политике сплочения коснётся прежде всего стран Центральной и Восточной Европы. Это связано с новым механизмом распределения денег, на котором выиграет юг Европы – Италия, Греция и Испания, которые пострадали в результате кризиса и борются с большой безработицей.