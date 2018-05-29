Украина побила рекорд по экспорту капусты в Беларусь 29.05.2018, 17:54

Фото: infoindustria.com.ua

За 11 месяцев украинцы увеличили экспорт капусты в Беларусь в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщает профильное издание «АПК-Информ: овощи и фрукты».

При этом эксперты подчеркивают, что экспорт капусты в сезоне 2017/18 уже стал рекордным за последние 7 лет.

Так, в период с мая по март Украины отгрузила на внешний рынок 7,2 тыс. тонн капусты, хотя еще год назад этот показатель едва превышал 3 тыс. тонн.

Основным рынком сбыта выступила Беларусь: на долю указанной страны пришлось 98% всех отгрузок. При этом следует отметить, что основные поставки на белорусский рынок осуществлялись в период с января по март, что и стало одной из причин стремительного роста цен на капусту в Украине.