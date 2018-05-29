Бутусов об армии РФ: Оккупанты грозятся поработить весь мир дырявым берцем! 4 29.05.2018, 18:17

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Новые летние берцы российской армии не выдерживают даже одного сезона.

Новые летние берцы российской армии не выдерживают даже одного сезона и разваливаются, после чего российские военные покупают уставную обувь за свой счет, написал в Facebook украинский журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Три года эти идиоты не могут наладить выпуск нормальных летних берцев! Все трескается, ломается – покорное стадо молчит. И эта армия, неспособная даже обувь себе заказать, угрожает кому-то наступлением? Да куда в такой обуви дойдете? Позор! Три года устраняют недостатки, покупают за свои деньги, но плевать на качество и минобороны и самим военным, и производителю – везде коррупция, критикам давно закрыли рот", – рассказал он.

Журналист отметил, что новая летняя обувь российских военных сильно отстала по своему качеству даже от украинских военных ботинок фирмы "Талан".

Бутусов привел рассказ российского блогера и военного обозревателя Дениса Мокрушина, который пожаловался на отвратительное качество поступивших в армию в 2015 году летних ботинок нового образца. По словам Мокрушина, начальник вещевого управления штаба ВС РФ и представитель фабрики-производителя в 2016-м обещали ему, что проблемы с берцами решат. Однако и у новой обуви подошва отклеивалась и лопалась, не успевая дожить до конца сезона. В 2017 году в российскую армию начали поставлять улучшенную версию летних ботинок, которые начинали рваться уже на второй день носки. Один военнослужащий за сезон сменил четыре пары ботинок. Производитель согласился менять обувь один раз в сезон, поэтому военным пришлось покупать берцы за свои деньги. А командование неофициально разрешило покупать бойцам ботинки, похожие на армейские, однако на построение рекомендовало выходить в уставной обуви.

"Кое в чем российской армии уже надо поучиться и позавидовать украинской! Оккупанты грозятся поработить весь мир дырявым берцем! У них все тихо, никого эти армейские проблемы не беспокоят. Наглядно видно отличие в отношении к людям у нас и у них", – подчеркнул Бутусов.