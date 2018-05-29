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В Беларуси опубликовали перечень опасных для посещения стран

  • 29.05.2018, 18:24

Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь (РЦГиЭ) опубликовал перечень стран, где в последние два года регистрировались и продолжают иметь место опасные для жизни инфекции. Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы, передает interfax.by.

В самом РЦГиЭ проделанную работу назвали "перечнем стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, включая страны, в которых в 2026-3028 гг регистрировались случаи таких заболеваний"…

Инфекционное заболевание

Регион

Страны

Чума

Африка

Демократическая Республика Конго,

Мадагаскар,  Танзания, Уганда вспышка  чумы в Мадагаскаре 

-  с августа 2017г. по настоящее время 

Азия

Китай, Монголия

Американский регион

Перу, Боливия, США

Лихорадка 

Рифт-Валли

 

Африка 

 страны  Северной Африки и территории к югу от Сахары

Лихорадка Эбола

Центральная и

Западная Африка

Демократическая Республика Конго, Уганда, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия

Лихорадка Марбург

Африка

Демократическая Республика Конго, Уганда, Ангола

Лихорадка Ласса

Западная Африка

Нигерия, Бенин, Того, Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо

Менингококковая инфекция

Африка (страны

«менингитного пояса»)

Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кот д'Ивуар, Мавритания, Мали,

Нигер, Нигерия, Сенегал, Того, ЦентральноАфриканская Республика, Чад, Эфиопия

 

Южный Судан, Фиджи

Лихорадка денге

 

 

 

Юго-восточная Азия

Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай,

Индонезия, Япония, Мьянма 

Океания

Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новая Каледония, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Австралия, Тонга.

 

Южная Азия

Индия, Шри-Ланка, Мальдивская Республика

Центральная Азия

Пакистан, Йемен

Восточное

Средиземноморье

Саудовская Аравия, Джибути, Сомали

Центральная и Южная

Америка, страны

Карибского  бассейна

Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гватемала,

Пуэрто-Рико, Аргентина, Перу, Колумбия,

Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай,

Доминиканская Республика

Африка

Судан, Ангола, Мозамбик, Кот д'Ивуар , Танзания, Ла-Реюньон-Айленд

 

Вспышки заболевания лихорадкой денге в 2017 г. регистрировались в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде, в 2018 г.

– в Шри-Ланке

Желтая лихорадка

Африка

вспышка желтой лихорадки  в Нигерии

–  с сентября 2017г. по настоящее время

Южная Америка

  вспышка желтой лихорадки в Бразилии– с  января 2017г. по настоящее время, в 2018г. зарегистрированы завозные случаи в Германии (1) и Нидерландах(1) 

 

Коронавирус ближневосточного

респираторного синдрома (БВРС-КоВ)

Ближний Восток

 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания, Оман, Кувейт и др. 

Малайзия (1завозной случай в январе 2018г. после возвращения из

поломничества) 

Холера

Африка

Демократическая Республика Конго,

Танзания, Кения, Замбия, Малави, Мозамбик, Уганда, Нигерия, Сомали, Либерия, Бенин, Бурунди, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Южный Судан, Гана, Нигер, Того, Камерун, Эфиопия,

Ангола, Судан, Сьерра-Леоне, Чад

Южная Америка и страны Карибского бассейна -

 Гаити, Доминиканская Республика,  Куба,  Эквадор, Гайана, Перу

Южная Азия

Индия, Непал, Бангладеш

Юго-восточная Азия

Таиланд, Мьянма

Центральная Азия.

Йемен, Ирак, Иран,, Сирия, Афганистан, Пакистан


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