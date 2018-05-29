В Беларуси опубликовали перечень опасных для посещения стран 29.05.2018, 18:24

Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь (РЦГиЭ) опубликовал перечень стран, где в последние два года регистрировались и продолжают иметь место опасные для жизни инфекции. Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы, передает interfax.by.

В самом РЦГиЭ проделанную работу назвали "перечнем стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, включая страны, в которых в 2026-3028 гг регистрировались случаи таких заболеваний"…