В Беларуси опубликовали перечень опасных для посещения стран
- 29.05.2018, 18:24
Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы.
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь (РЦГиЭ) опубликовал перечень стран, где в последние два года регистрировались и продолжают иметь место опасные для жизни инфекции. Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы, передает interfax.by.
В самом РЦГиЭ проделанную работу назвали "перечнем стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, включая страны, в которых в 2026-3028 гг регистрировались случаи таких заболеваний"…
Инфекционное заболевание
Регион
Страны
Чума
Африка
Демократическая Республика Конго,
Мадагаскар, Танзания, Уганда вспышка чумы в Мадагаскаре
- с августа 2017г. по настоящее время
Азия
Китай, Монголия
Американский регион
Перу, Боливия, США
Лихорадка
Рифт-Валли
Африка
страны Северной Африки и территории к югу от Сахары
Лихорадка Эбола
Центральная и
Западная Африка
Демократическая Республика Конго, Уганда, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия
Лихорадка Марбург
Африка
Демократическая Республика Конго, Уганда, Ангола
Лихорадка Ласса
Западная Африка
Нигерия, Бенин, Того, Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо
Менингококковая инфекция
Африка (страны
«менингитного пояса»)
Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кот д'Ивуар, Мавритания, Мали,
Нигер, Нигерия, Сенегал, Того, ЦентральноАфриканская Республика, Чад, Эфиопия
Южный Судан, Фиджи
Лихорадка денге
Юго-восточная Азия
Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай,
Индонезия, Япония, Мьянма
Океания
Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новая Каледония, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Австралия, Тонга.
Южная Азия
Индия, Шри-Ланка, Мальдивская Республика
Центральная Азия
Пакистан, Йемен
Восточное
Средиземноморье
Саудовская Аравия, Джибути, Сомали
Центральная и Южная
Америка, страны
Карибского бассейна
Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гватемала,
Пуэрто-Рико, Аргентина, Перу, Колумбия,
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай,
Доминиканская Республика
Африка
Судан, Ангола, Мозамбик, Кот д'Ивуар , Танзания, Ла-Реюньон-Айленд
Вспышки заболевания лихорадкой денге в 2017 г. регистрировались в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде, в 2018 г.
– в Шри-Ланке
Желтая лихорадка
Африка
вспышка желтой лихорадки в Нигерии
– с сентября 2017г. по настоящее время
Южная Америка
вспышка желтой лихорадки в Бразилии– с января 2017г. по настоящее время, в 2018г. зарегистрированы завозные случаи в Германии (1) и Нидерландах(1)
Коронавирус ближневосточного
респираторного синдрома (БВРС-КоВ)
Ближний Восток
Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания, Оман, Кувейт и др.
Малайзия (1завозной случай в январе 2018г. после возвращения из
поломничества)
Холера
Африка
Демократическая Республика Конго,
Танзания, Кения, Замбия, Малави, Мозамбик, Уганда, Нигерия, Сомали, Либерия, Бенин, Бурунди, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Южный Судан, Гана, Нигер, Того, Камерун, Эфиопия,
Ангола, Судан, Сьерра-Леоне, Чад
Южная Америка и страны Карибского бассейна -
Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Эквадор, Гайана, Перу
Южная Азия
Индия, Непал, Бангладеш
Юго-восточная Азия
Таиланд, Мьянма
Центральная Азия.
Йемен, Ирак, Иран,, Сирия, Афганистан, Пакистан