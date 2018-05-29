Остров серьезных разборок Люся Мовсесян, «Настоящее время»

29.05.2018, 18:37

Почему Лондон стал судебной столицей российских миллиардеров.

Российский миллиардер Роман Абрамович стал первой жертвой требования властей Великобритании объяснить происхождение капитала. Ему не продлили инвестиционную визу – но и отказа пока не последовало. Абрамович смог прожить без права вернуться в Лондон всего несколько дней: об отсутствии визы стало известно 19 мая, а уже 28 он экстренно оформил паспорт Израиля.

Почему российским олигархам так важно физически присутствовать в Великобритании? Сверхбогатые россияне скупают имущество во многих мировых столицах, а их компании регистрируются в разных юрисдикциях. Но именно Лондон стал главным "запасным аэродромом" российской элиты: здесь живут их семьи, а дети учатся в частных школах. У Великобритании есть преимущество, которым не располагают большинство стран мира.

Здание Высокого суда Лондона

Безопасность инвестиций в британскую недвижимость сделала Лондон привлекательным для богатых людей не только из России, но и для других регионов, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и собственно Европу. А английская правовая система, которая с большим уважением относится к личным и имущественным правам, заслужила репутацию эффективной и справедливой.

Усть-Лабинск – Лондон

Решения, которые российские суды выносят в пользу российских миллиардеров, известны. Так, суд родного для бизнесмена Олега Дерипаски Усть-Лабинска без колебаний принял решение заблокировать информацию о расследовании политика Алексея Навального о прогулке миллиардера на яхте с вице-премьером правительства России Сергеем Приходько и девушкой из эскорт-сервиса Настей Рыбкой.

Совсем другая ситуация складывается, когда российскими бизнесменами недовольно государство или влиятельные чиновники: в таком случае предприниматель Владимир Евтушенков остается без "Башнефти" и вдобавок платит штраф за владение компанией, а миллиардер Михаил Ходорковский получает 11 лет и лишается ЮКОСа.

Но иногда даже сверхбогатые и очень влиятельные люди попадают в ситуацию "не знаешь, как решить дело, решай его по закону". Или им нужно достать кого-то, кто находится вне пределов российской юрисдикции.

Частный самолет миллиардера Алишера Усманова "Бурхан" Airbus A-340

Сотрудник лондонского отделения юридической компании Fieldfisher Дениэл Хэйворд называет и еще одну причину популярности Лондона как места для разрешения серьезных споров – один из мировых финансовых центров расположен относительно недалеко от Москвы. Частный самолет преодолевает расстояние между столицами всего за три часа, от Краснодара (ближайший к Усть-Лабинску аэропорт) до Лондона лететь чуть дольше – около четырех часов.

Бизнес эс южуал

"Не может идти речи о бизнесе с Россией как обычно", – сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте, где она впервые заявила об использовании отравляющего вещества "Новичок" против перебежчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Бизнес как обычно" включал в себя не только вложения в британскую экономику, но и оплату услуг лондонских юристов. Богатые россияне работают с лучшими из лучших – и самыми дорогими – адвокатами. Несмотря на риторику западных политиков о коррумпированности российских элит и неясности происхождения капиталов, против российских миллионов ни Великобритания, ни ее юридические фирмы до последнего времени не возражали.

Дениэл Хэйворд подтвердил, что значительное количество юридических, финансовых и риэлторских фирм рассматривают работу с клиентами из стран СНГ как важную часть своего бизнеса. Впрочем, по словам юриста, ему неизвестна какая-либо статистика, позволяющая точнее оценить обороты этого рынка.

"Существует ряд оснований, по которым английский суд может принять на рассмотрение "иностранные" тяжбы, в том числе: взаимное желание сторон; домициль (место постоянного жительства человека или регистрации юридического лица – НВ) одной из сторон в Англии или Уэльсе; расположение спорных активов на указанной территории; место причинения ущерба и некоторые другие причины, – рассказывает Дениэл Хэйворд. – Важно отметить, что согласно недавнему исследованию, в более чем 75% тяжб, рассматриваемых английскими арбитражными судами, участвуют стороны, не являющиеся резидентами Англии и Уэльса, то есть это не сугубо российский феномен".

Известно достаточно много случаев, когда судьи отказывались рассматривать иски граждан России и других стран СНГ, так как они не подпадали под британскую юрисдикцию, добавляет Хэйворд.

Статистику о делах с участием россиян в Коммерческом суде Лондона (подразделение Высокого суда) ежегодно публикует консалтинговое агентство Portland Communications. Последние годы Россия стабильно занимает второе-третье место, соревнуясь по количеству заявителей с США и Казахстаном. Первое место пока остается за британцами, но их доля колеблется от 28 до 40%.

Как Потанин, Абрамович и Дерипаска делят "Норникель"

Суммы, о которых спорят россияне в судах Лондона, зачастую превышают состояния богатейших людей самой Великобритании. Последнее известное дело, которое рассматривал Высокий суд Лондона – спор четверых российских миллиардеров из-за акций "Норникеля".

В британский суд обратился бизнесмен Олег Дерипаска. Он считает, что другие совладельцы "Норникеля" – Роман Абрамович и Александр Абрамов – нанесли ему вред, продав пакет акций Владимиру Потанин, и добивается отмены сделки.

Конфликт между Потаниным и Дерипаской начался 10 лет назад, когда последний стал крупным совладельцем "Норникеля". Миллиардеры стали партнерами и конкурентами – у них разошлись взгляды на управление компанией.

Река Далдыган под Норильском, 2016 год

Конфликты между Потаниным и Дерипаской несколько раз решались в Кремле. Около пяти лет назад власти устали и ввели в компанию миротворцев – еще двоих олигархов, Абрамовича и Абрамова. Те выкупили 6,3% акций "Норникеля" и стали арбитрами в корпоративных спорах. В декабре 2017 года соглашение о перемирии истекло, миротворцы договорились продать свои акции – но не Дерипаске, а Потанину. Но денег на выкуп всего пакета у бизнесмена не хватило даже с учетом заемных средств.

"Банки смогли собрать $1,5 млрд, поэтому я предложил купить четыре с чем-то процента – на большее у меня денег не было", – рассказывал Потанин судьям.

По мнению юристов Дерипаски, стороны сговорились обмануть его: заставить купить половину упомянутых Потаниным 4% по завышенной цене, а потом отдать оставшиеся 2,3% сильно дешевле. Свидетель, выступающий на стороне Дерипаски, в своих показаниях ссылался на разговор с Потаниным: тот утверждает, что на переговорах молчал, а все выводы о существовании заговора переговорщик Дерипаски сделал из его жестикуляции.

"Они приписали мне то, чего я не говорил, чтобы построить на этом судебное дело. У Дерипаски нет денег на выкуп, именно поэтому он затеял эту тяжбу", – Потанин выступал в суде по-английски, подчеркивает BBC.

Вердикт по этому делу еще не вынесен. От него будет зависеть, кто получит контроль над компанией, капитализация которой около $28 млрд.

В богатстве, когда Высокий суд Лондона разлучит нас

Супруги российских миллионеров и миллиардеров предсказуемо хотят получить свою долю состояния бывшего мужа. Скрыть его истинные размеры от британского суда не так просто, как от российского.

Для бракоразводного процесса женщины нанимают не только адвокатов, но и специалистов по финансовым расследованиям из аудиторских компаний, чья задача — найти тайные активы экс-супруга.

Вынесенные решения, конечно, устраивают не всех: например, совладелец "Нортгаза" Фархад Ахмедов отказался подчиниться Высокому суду Лондона и выплатить бывшей жене Татьяне £453 млн ($600 млн на момент вынесения решения – НВ), то есть примерно половину своего состояния.

"Суд даже назначил эксперта, который должен был изучить архивы "Нортгаза", разобраться в его 20-летней истории и оценить его стоимость (…) Я их послал и поступил как патриот!" – цитирует РБК Ахмедова, который предусмотрительно вывел свои активы из Великобритании.

Правда, когда патриот Ахмедов попал в "кремлевский список", обнародованный Минфином США в январе 2018 года, он заявил, что будет оспаривать этот список и "отстаивать свою честь и репутацию" в американских судах.

Если верить английским таблоидам, Татьяна Ахмедова до сих пор не получила присужденные ей £453 млн и продолжает ходить по британским судам, доказывая, что бывший муж прячет свои активы от ее адвокатов. Впрочем, вряд ли она бедствует: в суде Ахмедову представляет адвокат по разводам Фиона Шеклтон. Ее клиентами были сыновья Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский, и Эндрю, герцог Йоркский, а также Пол Маккартни и Мадонна. Услуги баронессы Шеклтон обходятся в сотни тысяч фунтов.

Glasnost против королей госзаказа

В неловкую ситуацию в связи с разводом попал российский миллиардер Аркадий Ротенберг, которого западная пресса называет старым другом Владимира Путина. В 2013 году он расстался со своей женой Натальей. Развод оформили в Москве, но имущество решили делить в Лондоне, пытаясь сохранить этот факт в секрете.

Вообще информация о бракоразводных процессах не является в Великобритании закрытой по умолчанию, но Ротенберг добился у судей соответствующего постановления. Никто и не знал, что Ротенберги делят имущество, пока кто-то из работавших в суде клерков не совершил ошибку: на стикере, который он повесил на доску объявлений в здании суда, вместе положенного R v R были написаны полные фамилии участников процесса: Rotenberg v Rotenberg. Стикер случайно заметил журналист и резонно предположил, что речь идет о российском миллиардере и его бывшей супруге.

Ротенберг продолжал настаивать, что СМИ не имеют права писать о его разводе, а также упоминать, что его бывшая жена живет в Великобритании. Второй пункт требований не совсем понятен: Наталья Ротенберг, которая моложе бывшего мужа на 29 лет, активно пользуется соцсетями и делится подробностями своей роскошной жизни.

Газета The Times решила проявить принципиальность и отправила своих юристов в суд. Редакция утверждала, что дело даже не в самих подробностях соглашения между супругами, а в том, чтобы "поднять вопрос о возможности богатых и могущественных людей – в данном случае человека, который находится под санкциями и которому запрещен въезд в страну, – решать свои правовые вопросы в судах, которые содержатся на деньги налогоплательщиков, сохраняя при этом полную тайну".

Аркадий Ротенберг утверждал, что публикация данных о частной жизни может угрожать безопасности его родных – их могут похитить или убить. Но суд решил, что миллиардер не представил никаких убедительных доказательств существования подобной угрозы. Ротенберг пытался оспорить решение в Верховном суде Великобритании, но безуспешно.

По данным The Times, адвокаты Аркадия Ротенберга пытались доказать, что суд не может обязать их клиента удовлетворить финансовые притязания бывшей жены, поскольку его зарубежные активы заморожены. Суд не принял этот довод.

"Международные экономические санкции в отношении России были приняты Евросоюзом, но не Великобританией, – поясняет специалист по международному праву, член адвокатского бюро Fountain Court Chambers Александр Мильнер. – Нам известно о двух россиянах, пытавшихся оспорить индивидуальные санкции в европейских судах. В ноябре 2016 года Европейский суд общей юрисдикции частично аннулировал санкции против Аркадия Ротенберга, поскольку ЕС не смог доказать связь между ним и людьми, ответственными на нарушение территориальной целостности Украины в 2014-2015 годах. В июне 2017-го тот же суд подтвердил законность санкций в отношении Дмитрия Киселева".

Сама г-жа Ротенберг рассказала изданию The Bell, что не получила долей в бизнесе бывшего мужа и согласилась на недвижимость и другое имущество для личного пользования. Они с бывшим мужем не хотели разглашать подробности соглашения, "чтобы другие люди, зная, что мне досталось после развода, не смогли бы причинить мне вред", – пояснила Наталья Ротенберг.

Газета The Times сообщала, что г-жа Ротенберг живет в доме стоимостью £35 млн в графстве Суррей, а также пользуется квартирой в Лондоне за £8 млн и домами в Италии и Франции. Кроме того, она значится директором четырех компаний, зарегистрированных в Великобритании.

Krysha и смерть

Один из самых шумных процессов, которые рассматривал Высокий суд Лондона – разборки между бежавшим из России бизнесменом Борисом Березовским и миллиардером Романом Абрамовичем.

Борис Березовский после заседания суда в Лондоне, 2012 год

Березовский утверждал, что Абрамович его "кинул" с долей прибыли в "Сибнефти", и ссылался на устные договоренности. Абрамович доказывал, что Березовский был его "крышей", необходимой в условиях 90-х для ведения крупного бизнеса в России. Так Высокий суд Лондона познакомился с российской околокриминальной терминологией.

Примерно в то же время Олег Дерипаска так же, как Абрамович, доказывал в лондонском суде, что бывший деловой партнер (в данном случае Михаил Черной) не имеет права на долю в бизнесе, потому что он тоже был ‘krysha’.

Березовский проиграл Абрамовичу, на погашение судебных издержек ушли остатки его состояния. В 2013 году беглого миллиардера нашли мертвым в ванной собственного дома, а в 2016 суд признал покойного безнадежным банкротом.

Бывшего партнера Бориса Березовского Николая Глушкова нашли задушенным в его лондонском доме 12 марта 2018 года. Бизнесмен был ответчиком по иску "Аэрофлота" в Высоком суде Лондона – авиакомпания пыталась взыскать с погибшего $99 млн.

Похороны Бориса Березовского на кладбище в Бруквуде, графство Суррей, май 2013 года

Что теперь будет с этим иском, пока неясно. Но истец имеет шансы получить деньги даже в случае смерти и банкротства ответчика. Так, правительству Самарской области удалось добиться мирового соглашения с юристами наследников Березовского о признании долга £13,5 млн.

Российская Федерация против россиян в суде Лондона

Не только бизнесмены решают свои проблемы с помощью лондонского правосудия. Российское государство активно отстаивает свои интересы в британских судах. В прошлом году Россия подала в Высокий суд Лондона иск с целью раскрыть информацию обо всех активах ЮКОСа за границей (все российские активы компании давным-давно отошли "Роснефти").

"У меня есть печальный опыт того, как [российские власти] охотятся на своих оппонентов и используют для преследования международную правовую систему", – цитирует американский журнал Forbes Павла Ивлева, бывшего юриста ЮКОСа, который сейчас живет в США.

Уже несколько лет в Лондоне продолжается тяжба между Россией и Украиной: Москва требует вернуть кредит в $3 млрд, который Виктор Янукович получил незадолго до того, как сбежать.

Банкир Сергей Пугачев с президентом России Владимиром Путиным, 2000 год

"Сейчас продолжаются разбирательства о претензиях российского Агентства по страхованию вкладов к Сергею Пугачеву (хотя он и сбежал из Англии во Францию), а также спор между банком "Санкт-Петербург" и Виталием Архангельским, – рассказывает Александр Мильнер. – Кроме того, если говорить не о России, в настоящее время в английских судах есть по меньшей мере три дела, в которые вовлечены украинские олигархи и украинские банки".

Правосудие без Лондона и последняя надежда на справедливость

Обращение в иностранные суды в нынешней ситуации может стать непростым делом, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин. Первым препятствием могут стать санкции.

"Не все споры могут быть в принципе рассмотрены в зарубежных судах, потому что европейские и американские санкции – элемент публичного правопорядка в тех странах, которые их ввели. Если у вас компания под санкциями судится, то к ней эти санкции будут применены и, если это будет иметь влияние на спор, то лучше за границей не судиться", – говорит юрист.

По данным Еремина, все чаще споры переводятся в гонконгский или сингапурский арбитраж. Еще одна проблема – исполнение решений иностранных судов в России. Конституционный суд позволил России не исполнять решения судов, которые противоречат основам российского конституционного строя.

"Если ориентироваться на позицию Конституционного суда, – речь шла о неисполнении решений ЕСПЧ, но это может точно так же распространиться и на заграничный арбитраж. Из-за политических причин у нас сейчас основы конституционного строя понимаются все шире и не так, как они должен пониматься с правовой точки зрения. Поэтому, я подозреваю, могут быть проблемы с исполнением судебных решений в России, если это как-то задевает политические вопросы", – считает Еремин.

Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров напоминает, что наибольшее количество жалоб в ЕСПЧ сейчас поступает из России, то есть простые россияне так же недовольны качеством правосудия, как и миллиардеры. Но добиваться рассмотрения дела в ЕСПЧ крайне сложно и долго, и в целом это выглядит как "поход за высшей справедливостью" с неясными перспективами.

Люся Мовсесян, «Настоящее время»