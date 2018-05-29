Глеб: После «Ислочи» Капский в раздевалке устроил «разнос» 29.05.2018, 18:45

Александр Глеб

Полузащитник БАТЭ прокомментировал ничью с «Ислочью».

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб оценил игру команды в матче с «Ислочью» (1:1), передает sportpanorama.by.

– Александр, последний матч – с «Ислочью» – сложился для вашей команды не слишком удачно. Что произошло?

– Потеряли два очка. «Ислочь» действовала очень хорошо, убегала в контратаки. Мы играли… Даже не знаю, как сказать. Плохо играли. Поэтому и такой результат. Все расстроены, но впереди еще приличная часть чемпионата.

Это станет нам уроком. Нельзя расслабляться во время игры. Забили, думали, что все пойдет легко, но «Ислочь» – не та команда, которая не будет бороться. Игроки соперника – молодцы, бились до конца, команда хорошо играла, убегала в контратаки, имела моменты. Поэтому нашу игру можно оценить как плохую, а «Ислочи» – как хорошую.

– Прервалась восьмиматчевая победная серия БАТЭ…

– Всегда обидно терять очки, поэтому, конечно же, обидно. Но что уже сделаешь…

– Главное, что команда не сумела победить. Преимущество перед минским «Динамо» в таблице теперь составляет пять очков.

– Конечно, жалко, что разрыв сократился. Но в любом случае мы должны отталкиваться от своей игры, не допускать в будущем таких ошибок и настраиваться на борьбу с первой до последней минуты матча. Нужно больше контролировать мяч, создавать больше моментов. В последнем матче этого сделать не получилось.

– Времени для восстановления после матча с «Динамо» было достаточно?

– Ощущал небольшое недомогание, поэтому пока не готов играть все 90 минут. Но в целом нормально себя чувствую.

– Игроки сказали о «разносе» в раздевалке после матча с «Ислочью»…

– Да, Анатолий Капский заходил. «Разнос» был. Очень эмоциональный, но лучше об этом спросить у него.

– Планка посещаемости вашей команды в этом сезоне в редкие моменты достигает шести тысяч. Как футболисты к этому относятся?

– Не знаю, мы про это даже не говорим. Когда выходим на поле, даже не думаем об этом.

– Стал известен список возможных соперников БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов. Там есть знакомые нам коллективы, в том числе и «Црвена Звезда», с которой борисовчане соперничали в прошлом сезоне.

– Честно говоря, не видел. Скажу, что сейчас в Лиге чемпионов играют сильные команды. Будет сложно в матче с любым соперником. В главный европейский кубковый турнир просто так не попадают. Время до старта еще есть. Как только начнется квалификация, будем готовиться, – сказал Глеб.