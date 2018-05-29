Видеофакт: В Подмосковье ОМОН разгоняет противников мусорного полигона 29.05.2018, 18:53

Люди скандируют: «Фашисты!»

29 мая жители деревни Щелканово Московской области легли на асфальт, перекрыв въезд машин с мусором на свалку "Сычево". В группе "Московский активист" в Facebook опубликовали видео, как ОМОН расчищает дорогу мусоровозам. Протестующие кричат силовикам "Фашисты!" и "Преступники!". По данным "ОВД-Инфо", полиция задержала четырех протестующих. На них составили протоколы и всех отпустили.

Ситуация с мусором в Подмосковье обострилась после 21 марта, когда на мусорном полигоне "Ядрово" вблизи российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2. В городе начались акции протеста против свалки.

14 апреля жители девяти подмосковных городов провели акции протеста против мусорных полигонов, в которых приняли участие до нескольких тысяч человек.

12 мая неизвестные обстреляли мусорную фуру, которая ехала с полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья. Водитель получил легкое ранение.

Мусоровозы в пути начали сопровождать патрульные машины, а въезд на мусорный полигон – ОМОН.