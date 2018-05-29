Семашко: Повышение цен на топливо неизбежно 29.05.2018, 19:05

Владимир Семашко

Фото: DELFI

В данный момент Семашко определяется с тактикой повышения цен.

Окончательного решения по тактике изменения цен на топливо пока нет. Такое мнение высказал журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко, передает БелТА.

«За последние полтора месяца цена нефти повысилась на 30%, было $60 за баррель, а сегодня — $80. Средства, направленные на модернизацию НПЗ, нужно будет потом «отбивать», обслуживать кредиты. Это надо делать за счет прибыли. Поэтому повышение [цен на топливо] неизбежно, другое дело — какая будет тактика. Есть разные мнения на этот счет. Пока окончательного решения нет», — сказал Владимир Семашко.

Напомним, накануне глава «Белнефтехима» Игорь Ляшенко рассказал, что при нынешних ценах на нефть бензин подорожает почти на 24%. «При $80 за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за 1 литр (от 1,6 до 1,7 рубля). Эти цифры применимы и к ценам Российской Федерации», — пояснил председатель «Белнефтехима».

Он также заявил, что при изменении стоимости барреля в большую или меньшую сторону пропорционально будет происходить и изменение цен на автомобильное топливо. Если нынешняя стоимость барреля нефти сохранится, то розничные цены на автомобильное топливо будут подтягиваться до названного уровня.

Как ранее сообщалось, в России за последнюю неделю резко выросли цены на топливо — оно подорожало почти на один российский рубль (около 3 копеек в пересчете).

К примеру, цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая выросли на 88−90 копеек. При этом стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек — до 42,21 рубля за литр (1,36 рубля), а цена на бензин марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля (1,47 рубля). Если сравнивать с Беларусью, то на 29 мая у нас АИ-92 и АИ-95 стоят 1,29 и 1,37 рубля соответственно.