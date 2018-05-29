Геннадий Федынич: Чиновники говорят, выпустить - это плохо, и не выпустить тоже плохо 29.05.2018, 19:16

Геннадий Федынич

Глава профсоюза РЭП прокомментировал отказ выехать за границу на конференцию в Женеву.

Главе профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу не разрешили поехать на конференцию Международной организации труда в Женеве, хотя он был включен в состав делегации глобального профсоюза IndustriALL, передает «Радыё Рацыя».

Выезд не позволил Следственный комитет, потому что Геннадий Федынич является обвиняемым по уголовному делу «об уклонении от налогообложения в особо крупных размерах»:

- IndustriALL обращался в МИД, в Следственный комитета, в администрацию Лукашенко, чтобы меня туда выпустили, гарантии, что вернусь обратно, куда же я денусь. Получили отказ, какая там мотивировка я не читал, может позже меня познакомят наши коллеги. Как чиновники говорят, выпустить - это плохо, и не выпустить тоже плохо. Им все плохо в этом плане, - сказал Геннадий Федынич.