Устроившим демарш могилевским журналистам дали 80 базовых штрафа 9 29.05.2018, 19:38

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Алина Скребунова

Решение о штрафах будет обжаловано в областном суде.

Деятельность фрилансеров Алины Скребуновой и Евгения Глушкова на «Белсат» судья Костюк оценила в 1960 рублей, передает mspring.online.

Судья Татьяна Костюк решила наказать Скребунову 50 базовыми величинами штрафа, а Глушкова — 30 базовыми за сотрудничество с телеканалом БелСАТ.

В вину обоим вменялось создание двух сюжетов. Первый из них был посвящен ошибке могилевских властей, из-за которой выселили жильцов домов по улицам Строителей и Заслонова, второй – самоубийству руководителя агропромкомплекса «Купаловское» Дмитрия Василевского в Шкловском районе.

По мнению КГБ, который инициировал административные дела, Глушков и Скребунова приняли участие в незаконном изготовлении продукции СМИ, чем нарушили закон.

Правозащитники и журналисты ещё до суда заявили о политическом характере преследования фрилансеров. Во время процесса фрилансеры заявили отвод судье. По их мнению, Татьяна Костюк не могла принять объективное решение, поскольку уже штрафовала Скребунову по идентичному делу в ноябре 2017 года. Следовательно, если бы она встала на сторону журналистов, то незаконным было бы ещё предыдущее решение.

Когда судья отказалась удовлетворять ходатайства о своем отводе, зрители и участники процесса молча покинули зал в знак протеста против беззакония в судах.

Решение о штрафах будет обжаловано в областном суде.