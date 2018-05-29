Саснович вышла во второй раунд «Ролан Гаррос» 29.05.2018, 19:55

Во втором раунде турнира белорусская теннисистка сыграет с обидчицей другой белоруски - Арины Соболенко.

Александра Саснович станет единственной представительницей Беларуси во втором раунде «Ролан Гаррос».

Саснович выиграла в первом раунде у 103-й ракетки мира Денисы Аллертовой из Чехии — 6:4, 6:3, передает tut.by.

И в первом, и во втором сете белоруска отлично проводила концовки партий, делая брейки и отыгрывая многочисленные брейк-пойнты соперницы. Всего в этом матче Александра спасла 81% брейк-пойнтов, при этом реализовав 46% своих.

Во втором раунде Саснович сыграет с 22-й ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов. Бертенс уверенно обыграла еще одну белоруску Арину Соболенко. К сожалению, Арина допускала огромное количество ошибок и не смогла навязать борьбу сопернице, уступив 2:6, 1:6.

В пассиве Соболенко 37 невынужденных и 6 двойных ошибок.

Напомним, что вчера выступление в одиночном разряде завершила Виктория Азаренко, проигравшая чешке Катерине Синяковой — 5:7, 5:7.