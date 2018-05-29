Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис 1 29.05.2018, 20:03

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Джордж Сорос

Фото: AP

К кризису может привести усиление доллара и бегство капиталов с развивающихся рынков.

Евросоюз может столкнуться с угрозой своему существованию и новым глобальным финансовым кризисом, заявил на выступлении в Париже миллиардер Джордж Сорос, сообщает kasparov.ru со ссылкой на Bloomberg.

По его мнению, к кризису может привести усиление доллара и бегство капиталов с развивающихся рынков. Кроме того, развал ядерной сделки с Ираном и разрушение альянса ЕС и США обязательно нанесут ущерб европейской экономике и вызовут другие проблемы, включая девальвацию валют развивающихся стран.

«Все, что могло пойти не так, пошло не так», — добавил миллиардер.

В качестве возможных мер по предотвращению кризиса миллиардер предложил ЕС профинансировать аналог «плана Маршалла» для Африки в размере 30 млрд евро в год, что должно помочь уменьшить поток мигрантов в Европу.

Также, по его мнению, необходим отказ от обязательства для членов ЕС присоединиться к зоне евро. «У евро есть нерешенные проблемы, и нельзя им позволить уничтожить ЕС», — сказал Сорос.