закрыть
29 мая 2018, вторник, 21:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Возле многоэтажки в центре Минска нашли тело 17-летней девушки

  • 29.05.2018, 20:24
  • 2,715

Тело девушки было обнаружено во дворе дома на Немиге.

Тело девушки обнаружили у многоэтажки в Минске, сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова. Погибшую нашли сегодня утром, передает БелТА.

— Центральным районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 17-летней девушки. Ее тело с признаками падения с высоты было обнаружено во дворе дома на улице Немиге. Выясняются обстоятельства произошедшего, — проинформировала Дранькова.

Трагедия произошла не самым ранним утром. Речь идет о доме, в котором находится Торговый дом «На Немиге».


популярное за неделю

Мнение

Все дороги ведут в Гаагу
Все дороги ведут в Гаагу Дмитрий Гололобов
А вот и «пятая колонна»
А вот и «пятая колонна» Валерий Карбалевич
Фрейд рулит
Фрейд рулит Андрей Илларионов
Спасибо партии за доброту и ласку
Спасибо партии за доброту и ласку Ирина Халип