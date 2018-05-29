Возле многоэтажки в центре Минска нашли тело 17-летней девушки 29.05.2018, 20:24

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Тело девушки было обнаружено во дворе дома на Немиге.

Тело девушки обнаружили у многоэтажки в Минске, сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова. Погибшую нашли сегодня утром, передает БелТА.

— Центральным районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 17-летней девушки. Ее тело с признаками падения с высоты было обнаружено во дворе дома на улице Немиге. Выясняются обстоятельства произошедшего, — проинформировала Дранькова.

Трагедия произошла не самым ранним утром. Речь идет о доме, в котором находится Торговый дом «На Немиге».