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Активистка: Строительство в Куропатах – издевательство над белорусами 

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  • 29.05.2018, 21:33

Белорусы не дадут уничтожить память.

Ресторан «Поедем, поедим» откроется в конце недели в полусотне метров от куропатского мемориала. Размах учреждения, кстати, соответствует размаху сталинских расстрелов в урочище: общий зал рассчитан на 300 человек, до осени должны появиться еще баня и сауна.

Общественная активистка Анна Шапутько говорит «Белсату», что это провокация против белорусского народа.

«Когда все начиналось, думали, что люди по неопытности вложили деньги, купили строительство. Но с каждым днем такие мысли пропадают. Люди делают намеренно и сознательно. Это делают враги белорускости».

Но люди не дадут уничтожить память, говорит Анна Шапутько.


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