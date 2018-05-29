Активистка: Строительство в Куропатах – издевательство над белорусами 1 29.05.2018, 21:33

Белорусы не дадут уничтожить память.

Ресторан «Поедем, поедим» откроется в конце недели в полусотне метров от куропатского мемориала. Размах учреждения, кстати, соответствует размаху сталинских расстрелов в урочище: общий зал рассчитан на 300 человек, до осени должны появиться еще баня и сауна.

Общественная активистка Анна Шапутько говорит «Белсату», что это провокация против белорусского народа.

«Когда все начиналось, думали, что люди по неопытности вложили деньги, купили строительство. Но с каждым днем такие мысли пропадают. Люди делают намеренно и сознательно. Это делают враги белорускости».

Но люди не дадут уничтожить память, говорит Анна Шапутько.