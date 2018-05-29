Виталий Портников: На этой войне воюют с правдой, которую пытался донести Бабченко 1 29.05.2018, 22:13

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Виталий Портников

Украинский журналист прокомментировал убийство российского коллеги Аркадия Бабченко.

Российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве, потому что говорил россиянам правду. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников в Facebook.

«Война продолжается не только на Донбассе. Она продолжается и на улицах Киева. И то, что ее организаторы убивают тех своих сограждан, которые осмеливаются говорить им правду – отражение их представления о методах войны. Ибо этой войне воюют с правдой, которую пытался донести Бабченко», – подчеркнул он.

Сегодня в Киеве на Бабченко совершили покушение. Журналист умер в машине «скорой».