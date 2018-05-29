Владимир Арьев: Путинская банда убивает без сожаления, без совести, без границ

Владимир Арьев: Путинская банда убивает без сожаления, без совести, без границ2
- 29.05.2018, 22:23
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Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы прокомментировал убийство в Киеве Аркадия Бабченко.
Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп от БПП Владимир Арьев прокомментировал в Facebook убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.
"Путинская банда убивала, убивает и будет убивать. Без сожаления, без совести, без границ. Если их не остановит цивилизованный мир, они остановят цивилизацию", – подчеркнул он.