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Владимир Арьев: Путинская банда убивает без сожаления, без совести, без границ

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  • 29.05.2018, 22:23
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Владимир Арьев

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы прокомментировал убийство в Киеве Аркадия Бабченко.

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп от БПП Владимир Арьев прокомментировал в Facebook убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Путинская банда убивала, убивает и будет убивать. Без сожаления, без совести, без границ. Если их не остановит цивилизованный мир, они остановят цивилизацию", – подчеркнул он.


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