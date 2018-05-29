Антон Геращенко: Убийца поджидал Бабченко на лестничной клетке в подъезде 2 29.05.2018, 22:31

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Антон Геращенко

Фото: Facebook

Народный депутат Украины обнародовал некоторую информацию об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом Антон Геращенко написал в Фейсбуке.

«Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать.

Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.

В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.

Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жесткого убийства.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине.

Пусть земля будет тебе пухом Аркадий! Знаю, тебя было нельзя купить или запугать. Ты стал еще одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине».

29 мая 2018 года в Киеве был застрелен известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.