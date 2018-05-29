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Гройсман: Российская тоталитарная машина не простила Бабченко честности и принципиальности

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  • 29.05.2018, 23:06
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Фото: EPA

Премьер-министр Украины отметил, что убитый в Киеве российский журналист рассказывал миру правду об агрессии РФ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко должны быть наказаны. Об этом он заявил в Facebook.

"Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии", – написал премьер-министр по поводу гибели Бабченко.

Сегодня в Киеве на Бабченко совершили покушение. Журналист умер в машине "скорой".

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был убит на пороге квартиры, где он жил. Правоохранители рассматривают профессиональную деятельность журналиста как основную версию трагедии.


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