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Друг Бабченко рассказал, что перед убийством ему шли угрозы из РФ

  • 29.05.2018, 23:14
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Мирослав Гай

Убийство российского журналиста исключительно политическое, уверен Мирослав Гай.

Об этом в комментарии obozrevatel.com заявил волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай.

По его словам, Бабченко угрожали расправой.

«Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью», - отметил Гай.

Как сообщал Charter97.org, Бабченко застрелили на входе в собственную квартиру.

В своей последней записи в соцсети Бабченко рассказал, как чудом остался жив.

Полиция у подъезда дома, где застрелили Аркадия Бабченко

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