«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов 3.05.2018, 7:35

Английский клуб вышел в финал, несмотря на победу «Ромы» над ним.

Английский «Ливерпуль» проиграл в Риме итальянской «Роме» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:4, но благодаря победе в первой игре (5:2) вышел в финал, сообщает tut.by.

Уже на девятой минуте Мане вывел «Ливерпуль» вперед, но практически сразу же «Рома» благодаря курьезному голу сравняла счет: Ловрен выносил мяч из штрафной, но попал в голову Милнера, от которой мяч рикошетом влетел в ворота — 1:1.

На 25-й минуте Вейналдум головой отправил мяч в сетку ворот за спиной Аллисона — 1:2. Именно такой счет отображался на табло в перерыве.

Во втором тайме «Рома» серьезно прибавила. На 53-й минуте Джеко восстановил равновесие, удачно сыграв на добивании, а в концовке игры дублем отметился Раджа Наингголан. Сначала бельгиец мощно пробил с 25 метров, а на последней минуте реализовал пенальти за игру рукой — 4:2. На большее у «Ромы» не хватило времени.

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 53), Флоренци, Наингголан, де Росси (Гоналон, 69), Эль-Шаарави (Антонуччи, 75), Шик, Джеко.

«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 90), ван Дейк, Фирмино (Соланке, 87), Вейналдум, Салах, Милнер, Мане (Клаван, 83), Хендерсон.