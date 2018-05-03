Помпео: У США появился шанс изменить ход истории 3.05.2018, 7:37

1,182

Майк Помпео

Новый госсекретарь обозначил главные приоритеты внешней политики.

Госсекретарь США Майк Помпео 2 мая во время принятия присяги в новой должности заверил, что будет противостоять всем внешним угрозам, которые нависли над США. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Помпео отметил, что благодаря американской политике Россия "столкнулась с реальными последствиями своих агрессивных действий".

Также США "нанесли серьезные поражения ИГИЛ в Ираке и Сирии" и "противостоят всем видам агрессии со стороны Ирана, решая, какие шаги предпринять по поводу неполноценного ядерного соглашения".

Глава Госдепа напомнил, что США "скоро переведут свое посольство в Израиле в Иерусалим – на несколько лет раньше, чем планировалось".

По словам Помпео, также существует "беспрецедентный шанс изменить ход истории на Корейском полуострове, но плохая сделка – не вариант".

В экономических отношениях с Китаем госсекретарь планирует настаивать "на соблюдении принципа взаимности", а с Европейским союзом продолжит укреплять сотрудничество.

Помпео к присяге привел вице-президент США Майк Пенс. В церемонии участвовал и глава Белого дома Дональд Трамп.

Новому госсекретарю 54 года. С 2011 года Помпео был членом Палаты представителей Конгресса США от штата Канзас. С января 2017 года возглавлял ЦРУ. В марте 2018 года Трамп подал его кандидатуру на пост госсекретаря вместо уволенного Рекса Тиллерсона.

26 апреля Сенат США утвердил Помпео в новой должности. 28–29 апреля он с рабочим визитом посетил Саудовскую Аравию и Израиль.