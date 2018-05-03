Европейская федерация журналистов поддержала независимые СМИ Беларуси 3.05.2018, 7:48

Европейские журналисты выступили с заявлением солидарности с белорусскими коллегами.

Накануне Всемирного дня свободы прессы Европейская федерация журналистов (EFJ) опубликовала заявление солидарности с журналистами в Беларуси, преследуемым режимом Лукашенко, сообщает сайт baj.by.

«К сожалению, условия для работы журналистов в Беларуси даже и близко невозможно назвать свободными. С 2015 года власти страны начали кампанию репрессий в отношении журналистов-фрилансеров, сотрудничающих с иностранными СМИ», - говорится в заявлении.

«В результате этой кампании в 2017 году белорусских журналистов 69 раз штрафовали якобы за незаконное изготовление продукции СМИ, хотя с самого начала Белорусская ассоциация журналистов считает такой преследование незаконным.

В 2018 году волна преследования коллег в Беларуси продолжилось и власти уже 32 раза присудили журналистов-фрилансеров к большим денежным штрафам.

Таким образом, Европейская федерация журналистов, крупнейшая организация журналистов в Европе, которая представляет более 320 тысяч журналистов в 70-ти журналистских организациях в 44 странах, хотела бы еще раз выразить свою солидарность с белорусскими коллегами.

Мы призываем белорусские государственные органы немедленно прекратить беспрецедентную волну преследования независимых журналистов и дать нашим коллегам юридические гарантии для их профессиональной деятельности.

Кроме того, мы обращаемся к журналистским союзам и организациям по всей Европе с просьбой проявить солидарность с нашим обращением в поддержке коллег в Беларуси. И просить правительства соответствующих стран поднимать вопрос о преследовании журналистов в Беларуси во время международных встреч и двусторонних переговоров», - говорится в заявлении ЕФЖ.

3 мая по инициативе ООН отмечается Всемирный день свободы прессы. Тема этого дня в 2018 году «Держать власть под контролем: СМИ, правосудие, верховенство закона».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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