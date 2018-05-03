Радость революции: как бастовала Армения 3.05.2018, 7:56

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Фото: EPA

Голоса сторонников перемен звучат все громче.

В Армении с удвоенной силой продолжаются акции протеста. Шествия протестующих в центре армянской столицы напоминают всеобщее празднование, и в Ереване сейчас непросто найти тех, кто поддерживает правящую партию и не выступает сторонником армянской "бархатной революции", говорится в репортаже ВВС:

"На площади Республики, где в течение всех последних дней десятки тысяч людей собираются на митинги, с утра танцуют молодые люди с флагами Армении. Звучит музыка и слышны сигналы машин.

"Настроение праздничное. То, что они Никола Пашиняна не выбрали, - мы этого и ожидали. Они же сами себя охраняют. Остались эти 50 человек, которые даже сами за себя не проголосуют на следующих выборах", - говорит Рафаель Срапян, который пришел на площадь Республики вместе с семьей.

После заседания парламента, на котором Никол Пашинян не был избран премьер-министром страны, голоса его сторонников звучат все громче. Протестующие перекрывают автомобильное движение не только в столице, но и за ее пределами.

Те, кто не может присоединиться к шествиям и акциям из-за работы, наблюдает за происходящим на телеэкранах или из окон своих офисов.

"Хорошо же у нас, весело, да?" - с улыбкой говорит официант одного из кафе, расположенных в центре города.

Атмосфера протестов больше напоминает праздник

Фото: EPA

Мимо под удары барабана в направлении площади проходит группа молодых людей, скандируя: "Присоединяйтесь!"

В этом протестном движении, которое организаторы называют всенародным, тех, кто не присоединяется или выступает за правящую Республиканскую партию Армении, почти не слышно.

Они не проводят ни шествий и митингов, ни акций в поддержку РПА.

"В ожидании компромисса"

С 23-летним Тиграном Варданяном, представителем Республиканской партии Армении и студентом-международником филиала МГУ в Ереване, я встречаюсь в одном из супермаркетов в центре армянской столицы.

Все время, пока мы беседуем, с улицы слышен гул протестующих. Через какое-то время детские выкрики "Присоединяйтесь!" звучат уже внутри здания.

"Это не место для детей. Это уже не революция, это детский сад просто", - говорит Тигран.

Минимальный возраст участников протестов даже меньше, чем можно было подумать

Фото: AFP

Участие несовершеннолетних в акциях протеста нередко становилось причиной упреков со стороны властей в адрес лидера армянской "бархатной революции", оппозиционного депутата Никола Пашиняна.

Сам Пашинян не видит ничего предосудительного в участии детей в этом процессе.

Варданян отмечает, что на парламентских выборах Республиканская партия получила большинство голосов избирателей. Он уверен, что у партии и сегодня много сторонников.

"Многие сторонники Пашиняна, когда говоришь что-то, что им не нравится, ты становишься чуть ли не, извините, мразью. Они сделали так, что ничего адекватного ты не можешь сказать, - говорит он. - А я думаю, что Серж Саргсян сделал шахматную комбинацию, он выиграл у Азербайджана, потому что там же диктатура уже, четыре раза подряд Алиев избирается. А у нас не так уже".

Всеобщая любовь к лидеру протестов Николу Пашиняну в последние дни не знает границ

Фото: REuters

Он частично соглашается с недовольством властями и говорит, что Республиканская партия много из того, что могла сделать, не делала, но говорит, что продолжит поддерживать Республиканскую партию.

"Это моя партия. Даже, если они не правы, это моя партия. Я не крыса, чтобы бежать, когда все так плохо. Мы сейчас видим, кто с нами, а кто нет. Кто поддерживает нас, а кто нет", - говорит он.

В этом движении, которое организаторы называют всенародным, выступающих за правящую Республиканскую партию Армении почти не слышно

Оппозиционного лидера Пашиняна он называет "хорошим человеком", у которого есть ораторские данные, но он уверен, что Пашинян не сможет представлять страну на мировой арене. По его словам, есть множество людей, которые были против Саргсяна, но не ожидали, что Пашинян будет претендовать на кресло премьера.

Что касается сторонников Республиканской партии, они не проводят акции и митинги в защиту властей, потому что они не хотят столкновений в Армении, говорит он.

Среди протестующих действительно много школьников

Фото: AFP

"Мы знаем, что может быть столкновение, и мы не идем на это. Потому что мы же все армяне. Мы не хотим, чтобы у нас было как, например, в Грузии, когда была "революция роз", или как в Сирии. Это внутриармянский конфликт, и его должны решить мы", - говорит он, отмечая, что все должно решаться в рамках закона.

По словам Варданяна, сторонники нынешней власти ждут, чтобы эйфория прошла, чтобы люди стали более адекватными и чтобы был достигнут политический компромисс.