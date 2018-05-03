Вакульчик заявил о разоблачении «серьезного агента иностранной разведки» 22 3.05.2018, 8:08

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Валерий Вакульчик

Подозреваемый был полковником запаса.

Комитет государственной безопасности Беларуси разоблачил полковника запаса — агента иностранной разведки. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, передает БелТА.

По словам Валерия Вакульчика, вопросы работы по линии контрразведки обсуждались 2 мая во время рабочей встречи с Лукашенко. «Понятно, что эти вещи в полной мере я не могу изложить телевидению и общественности», — сказал руководитель ведомства.

«В качестве примера можно привести недавно разоблаченного нами серьезного агента иностранной разведки. Высокопоставленного военнослужащего — полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, Государственном секретариате Совета Безопасности и даже некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности», — заявил Валерий Вакульчик.

«Это лицо задержано с поличным. Он уже признал вину. В его отношении проводятся соответствующие следственные действия для полного и всестороннего расследования данного преступления, привлечения к ответственности в соответствии с законом», — рассказал председатель КГБ.