Семь советов, как выбрать б/у автомобиль и не попасть впросак 3.05.2018, 8:18

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На что стоит смотреть при выборе подержанного автомобиля.

Все водители знают, что самый лучший автомобиль – это новый, из салона. Достаточно машине проехать несколько тысяч километров, как начинают появляться первые неполадки. А при еще большем пробеге любой экземпляр может стать уже по-настоящему проблемным. На что же стоит смотреть при выборе подержанного автомобиля, дабы не взять откровенный хлам – в обзоре mashyna.com.ua.

1. Потеющие фары

Современная автомобильная фара – это не просто кусок пластика с лампочкой. Это довольно сложное устройство, с нежной электроникой внутри. Поэтому очень неприятно, если в герметичный корпус попадает вода. Пары могут просочиться внутрь через трещины, причиной которых, скорее всего, является сильный удар. Итак, увидев запотевшую изнутри фару, стоит внимательнее изучить машину на предмет попадания в ДТП.

2. Выхлопная труба

Масло в выхлопной трубе и дым сизого цвета означает, что двигателю до капитального ремонта осталось «жить» совсем не долго.

Наличие масла в выхлопных газах – это верный признак сильного износа цилиндропоршневой группы. А это, в свою очередь, показывает, что двигатель скоро придется «капиталить».

Хорошо, что эта проблема довольно легко выявляется. Если провести пальцем по внутренней поверхности выхлопной трубы, то он должен замазаться в черную сухую сажу. Но если двигатель «жрет» масло, то сажа будет маслянистая на ощупь.

3. Состояние покрышек

Замер глубины протектора автомобильной покрышки. | Фото: autogarant.su.

Осматривая подержанную машину, стоит обратить внимание на стоящие на ней колеса. А все потому, что некоторые водители перед продажей автомобиля снимают хорошие колеса и ставят взамен т.н. «лысую» резину. Эти покрышки уже так сильно износились, что на них совсем не видно канавок или они очень маленькие. При езде летом в сухую погоду это не страшно, но малейший дождь может стать причиной для ДТП.

Поэтому, если на автомобиле нет нормальных шин, можно смело сбивать цену.

4. Зазоры кузова

На многих подержанных автомобилях можно заметить, что зазоры между кузовными деталями имеют различную толщину. И если на отечественных моделях так получалось еще при сборке, то на иномарках это признак того, что машина побывала в передряге. Неровные зазоры вокруг крыльев, дверей, капота, багажника указывают на плохой кузовной ремонт после ДТП. Также могут плохо закрываться двери, подклинивая в некоторых местах.

Также часто такая проблема встречается на водительской двери. От многократного использования в режиме «открыл-закрыл» она попросту проседает.

5. Перекрас деталей кузова

Осматривая снаружи автомобиль с пробегом, стоит особенно обращать внимание к окрасу кузова. Поверхности всех деталей должны иметь один и тот же оттенок и даже шероховатость. Естественно, время и погода оставляют на кузове свои следы, но если какой-то элемент чем-то отличается, то стоит еще более внимательно проверить авто на участие в ДТП.

6. Цвет отработавших газов

По цвету отработавших газов работающего двигателя легко выявить некоторые неисправности. Если в цилиндры через зазоры попадает масло, то дым выхлопа сизый, с характерным синеватым оттенком. Дым черного цвета указывает на то, что топливо сгорает плохо. Причиной этого может быть как засорившийся воздушный фильтр, так и неправильная работа форсунок.

7. Ржавчина и «мовиль»

Ржавчина на кузовных деталях автомобиля обычно не появляется сама по себе. Обилие ржи или, напротив, попытка ее скрыть с помощью «мовиля», должны насторожить. Если осматриваемая машина – вовсе не 20-летний экземпляр, то можно предположить что это «утопленник».

Если нет желания латать кузов и устранять постоянные сбои электроники, то с таким автомобилем лучше не связываться.