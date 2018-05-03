Белорусский борец завоевал серебро на ЧЕ в Каспийске 3.05.2018, 8:29

На пути к награде наш спортсмен одолел соперников из Швеции, Германии и Азербайджана.

Белорусский борец греко-римского стиля Виктор Сосуновский завоевал серебряную награду чемпионата Европы, который проходит в российском Каспийске, сообщает БелТА.

В категории до 82 кг белорус уверенно дошел до финала, победив шведа Александра Ерсгрена, Роланда Шварца из Германии и Рафика Гусейнова из Азербайджана. В решающем поединке атлет уступил Максиму Манукяну из Армении.

Серебряная медаль Виктора Сосуновского стала единственной в белорусской команде по классической борьбе. В шаге от пьедестала почета остановились Максим Кажарский (60 кг) и Никита Климович (87 кг).

Виктор Сосуновский является серебряным призером чемпионата мира 2015 года и бронзовым призером I Европейских игр в Баку.