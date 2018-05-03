Никол Пашинян: Если они введут в Ереван армию, мы будем перекрывать дороги танками 3.05.2018, 8:31

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Методы ненасильственного сопротивления побеждают при любом развитии событии в Армении.

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян считает, что ситуацию в стране можно переломить «нежно», а армия 100% на стороне народа. Об этом политик заявил в интервью российскому изданию «Коммерсантъ».

— Нет такого реального сценария развития, который бы нас не устраивал. Мы в такой ситуации, что победим в любом случае, — уверен Пашинян.

Политик заявил, что протесты в стране могут продолжаться «сколько нужно», а правящая партия уже проиграла, хоть и не осознает этого.

— Говорят о столкновениях, о силовых решениях. Какие силовые решения? Если, например, они приведут армию в Ереван, все солдаты присоединятся к нам, все 100%, я гарантирую. И мы уже будем перекрывать дороги не машинами, а танками.

Пашинян также рассказал, что есть «заверения и впечатление», что Россия не будет вмешиваться в происходящее в Армении.

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.

На выборах 1 мая депутаты национального собрания Армении проголосовали против кандидатуры Никола Пашиняна, который выдвигался на пост премьер-министра.

Это стало причиной новой волны протестов в Армении. Демонстранты перекрыли магистрали, метро и дорогу к аэропорту Еревана, а также парализовали работу железнодорожного транспорта по всей республике. В итоге заседание парламента в среду было сорвано из-за отсутствия кворума, оппозиция объявила бойкот, а некоторые депутаты не смогли добраться до здания парламента из-за протестов.

8 мая у парламента Армении будет вторая попытка выбрать премьер-министра страны. Если этого не произойдет — Национальное собрание Армении будет автоматически распущено.

После того как правящая партия заявила, что поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов, Пашинян призвал своих сторонников приостановить протесты. «Мы завтра будем работать в парламенте, — сказал политик на митинге оппозиции в Ереване вечером в среду. — Все возвращаются на работу и в аудитории и классы». Однако при этом он призвал не терять бдительности, а 8 мая снова пригласил всех выйти на улицы, «чтобы отпраздновать окончательную и безоговорочную победу».