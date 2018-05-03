Сегодня — Всемирный день свободы прессы 3.05.2018, 8:45

В Беларуси государственная цензура вышла на новый уровень.

Всемирный день свободы прессы (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая. Он был учрежден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных наций в декабре 1993 года и отмечается как день защиты свободы прессы, оценки состояния ее свободы во всем мире, публичного оповещения о свободе печати, общения работников средств массовой информации и памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Международная организация «Репортеры без границ» отметила падение уровня свободы прессы в Беларуси в 2018 году.

Как говорится в анализе всемирного индекса свободы печати, наша страна ухудшила положение со свободой прессы, опустившись в рейтинге-2018 на две позиции по сравнению с показателем 2017 года (155 место против 153). Соседями по рейтингу стали такие страны, как Бруней и Руанда. Учитывая, что рейтинг сострит из 180 стран, и Беларусь «плетется» в его конце - ситуация со свободой прессы очевидна.

«В 2017 году было арестовано более 100 журналистов, как правило, при освещении акций протестов, проводимых оппозицией. Некоторые из них были избиты, другие были заключены в тюрьму. Преследование внештатных журналистов, работающих в независимых СМИ, расположенных за границей, которые не имеющих возможность получить аккредитацию в Беларуси, достигло беспрецедентного уровня», - говорится в отчете «Репортеров без границ».

Там также отмечается блокировка интернет-СМИ, что, по мнению экспертов, свидетельствует о выходе цензуры в Беларуси на новый уровень.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.