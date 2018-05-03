Ученые выяснили, кто из детей умнее: младшие или старшие 3.05.2018, 8:52

В народных сказках младшие дети всегда оказываются смышленее, удачливее и счастливее старших.

Но, как оказалось, это далеко не всегда так. Ученые из университета Иллинойса выяснили, что на самом деле старшие дети в семье – умнее младших, и определили, с чем это связано, пишет etcetera.media.

СТАРШИЕ – УМНЕЕ. Чтобы сделать такие выводы, ученые провели исследование с участием более 377 тысяч студентов. В результате выяснилось, что IQ тех, кто был старшим ребенком в семье, оказалось в среднем на один пункт выше, чем у их младших братьев и сестер.

ПОЧЕМУ ТАК? Исследователи связывают это с тем, что в природе старшие детеныши приматов часто играют роль нянек или охранников для младших. Это заставляет их мозг быстрее развиваться и оперативнее реагировать в критических ситуациях, часто принимая довольно сложные решения. Другими словами, старшие дети раньше взрослеют.

Таким образом, ученые выяснили, что на умственное развитие ребенка в первую очередь влияет социальная роль в семье, а не порядок рождения сам по себе. Старший ребенок в семье (или тот, с кем обращаются как со старшим) чаще всего имеет более высокий коэффициент умственного развития, по сравнению с младшими братьями и сестрами. Этот факт уже был известен, однако не было ясно, какие причины лежат в его основе, биологические или социальные.

СТАРШИЕ – СПОКОЙНЕЕ. Кроме того, ученые выяснили и несколько различий психологического характера между старшими и младшими детьми.

Оказывается, что зачастую старшие дети экстравертны, склонны находить компромиссы, более добросовестны и менее тревожны, чем их младшие братья и сестры. Они скорее поделятся любимой игрушкой, отдадут единственную конфету или согласятся почитать книгу младшему. В семье старший ребенок может выполнять роль своеобразного посредника между родителями и младшими детьми, таким образом познавая основы семейной дипломатии.

Вместе с тем, профессор психологии Брент Робертс, один из организаторов исследования, отмечает, что эти преимущества на самом деле весьма индивидуальны. Кроме того, они становятся заметными только при исследовании больших групп людей, и редко – в рамках одной семьи.

КСТАТИ, когда ученые повторили анализ, не учитывая социальную роль ребенка в семье, существенных различий в IQ не оказалось. Это значит, что именно социальная роль, а не порядок рождения, дает ребенку интеллектуальное преимущество.