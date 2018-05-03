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В Лондоне в праздничной толпе прогремел взрыв

  • 3.05.2018, 8:56

Пострадали около 30 человек.

Около 30 человек пострадали в результате взрыва на севере Лондона. Об этом сообщает газета Daily Express (перевод – strana.ua).

По данным издания, взрыв прогремел в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер (отмечается через 30 дней после Песаха).

Произошедшее попало на видео, которое тут же разлетелось по соцсети.

По данным Dailystar, предполагается, что взрыв мог произойти из-за случайно оброненного в костер мобильного телефона или из-за того, что в огонь плеснули легковоспламеняющуюся жидкость.

Около десяти из пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами - в частности, с сильными ожогами лица. Остальным помощь оказали на месте.


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