Белоруска в США: Врач – самая престижная профессия, заработок $200 тысяч в год 12 3.05.2018, 9:20

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Дарья Брель переехала вместе с семьей в штаты, когда ей было 13 лет.

В Америке белоруска живет уже пять лет. Сейчас она заканчивает школу и готовится поступать в университет.

Об учебе в американском вузе, заработках в США и о том, что больше всего ее расстраивает, когда приезжает в Минск — Дарья Брель рассказала в интервью «Салідарнасці».

Ранее белорусская школьница поведала, почему американская система образования ей нравится больше, в чем коренные отличия и надо ли ученикам в США сдавать деньги на парты — об этом читайте в первой части интервью.

Плата за учебу: «Государство и ВУЗ оплачивают твою учебу. Но потом деньги надо вернуть»

Обучение в университетах везде платное. Но университет и государство могут заплатить за твою учебу. Все будущие студенты при подаче документов должны заполнить специальную форму с указанием места работы родителей, дохода семьи. Запрашиваются налоги родителей, самого ученика, если он работает, выясняется, сколько семья зарабатывает в год, и, проанализировав все, тебе могут предложить какую-то сумму на учебу.

Если родители не очень обеспеченные, то государство может выделить больше. Какие-то деньги уже от себя предлагают университеты.

Но деньги все равно придется вернуть. Это как в банке — тебе просто временно одолжили. После четырех лет учебы у меня будет чек, где написано, сколько я должна на конец обучения.

В моем случае придется вернуть только часть денег. Больше половины за меня заплатит сам университет, и за первый год с меня потребуют назад только около 4-5 тысяч долларов. Но эта сумма будет расти, так как процесс заполнения финансовых документов повторяется каждый год перед началом учебы. И все же по сравнению со многими моими одноклассниками, я плачу очень мало.

Кстати, это во многом определило мой выбор. Два других университета, которые готовы были меня принять, не предложили такой же финансовой помощи. Многие американцы находятся в похожей ситуации: идешь не куда хочется, а где больше предложат денег за учебу, поскольку ценники здесь заоблачные.

Подработка: «Если туго в семье с деньгами, университет предложит вам работу»

Я пока не решила, останусь ли я с родителями или съеду. Возможно, буду искать какую-то работу. А может, придется учиться целыми днями.

Знаю точно, что если у вас туго в семье с деньгами, то университет предлагает вам работу. Например, сидеть в университетской библиотеке и выдавать людям книжки. За это университет будет вам платить зарплату.

Общежитие: «В год выходит около 10 000 долларов»

Очень многие студенты уезжают и живут в общежитиях — там с местами проблем нет. Я тоже так планировала, пока не узнала, сколько это стоит. Знаю, что в университете, где учится моя мама и в котором, скорее всего, буду учиться я, общежитие вместе с питанием в столовой в год обходится около 10 000 долларов. Пришлось задушить в себе тинейджера, которому так хотелось уехать подальше от родителей.

К тому же данный университет находится в 10 минутах езды от нашего дома. Конечно, хотелось бы ездить туда на своей машине, но в данный момент я не уверена, что моя семья может это позволить. При этом в Уилмингтоне нет такой развитой транспортной системы, как в Минске, если куда-то надо, приходится договариваться либо с родителями, либо с друзьями, у которых есть машина.

Работа: «Нельзя прийти и сказать: вот белорусский диплом — возьмите меня на высокооплачиваемую должность»

Всем, кто переехал в США, приходится заново переучиваться. У меня чуть ли не вся семья эмигрировала, поэтому не понаслышке знаю, что наши дипломы там не имеют никакого веса. Нельзя пойти в какую-то крутую навороченную компанию и сказать: вот белорусский диплом — возьмите меня на высокооплачиваемую работу. Тебе сразу объяснят, куда идти со своим дипломом.

Поэтому те, кто приезжает, в первую очередь стараются получить американское образование, а уже после ищут работу. Или возвращаются. Например, мой дедушка так и не смог приспособиться к новым условиям жизни. В итоге вернулся. Конечно, в таком возрасте сложнее адаптироваться, я его прекрасно понимаю.

А моя мама пошла учиться. Сейчас получает докторскую степень, пишет диссертацию, и параллельно работает в университете.

Заработки: «Средняя зарплата — чуть более 50 тысяч в год. Врачи зарабатывают в 4 раза больше»

В моей семье есть инженеры-химики, поэтому я знаю, что эта профессия высокооплачиваемая. Хотя вопроса, сколько ты зарабатываешь, тут не задают. Про зарплаты вообще говорить не принято. Конечно, много зависит от региона, от востребованности. Средняя зарплата в США в год — чуть более 50 тысяч долларов (для сравнения в Беларуси 5 тысяч — «Салідарнасць»). Самой престижной является профессия врача – он получает в четыре раза больше, коло 200 тысяч.

Но химия нужна везде, в любой промышленности. Это одна из причин, почему я выбрала эту профессию: в любой индустрии, в любой корпорации у меня большой выбор.

Я также не исключаю, что через год могу передумать и пойти на другой факультет, если захочу заниматься чем-то еще. Тут как жизнь сложится.

О ровесниках в Беларуси: «Мои друзья не верят, что у них есть будущее»

Чувствуется большая разница в том, что думают о своих перспективах мои белорусские и американские друзья. Недавно встречалась со своей подругой, которая учится на первом курсе университета в Минске. Она прямо говорит, что она уже достигла своего потолка, что диплом ей ничего не даст и она в итоге останется ни с чем.

И часто такое слышу от своих белорусских подруг и друзей. Они не верят, что у них на родине есть будущее.

Конечно, я понимаю, как мне повезло, что я оказалось в том месте, где есть возможности и перспективы. Я бы хотела помочь своим друзьям, но не знаю, как.

О менталитете: «В Беларуси тебе объясняли, что правильно, а что нет. А тут у каждого на все свое мнение»

Общество совершенно другое. Люди по-другому видят этот мир и воспринимают его. Хотя если честно, мне с моим менталитетом немного тяжеловато. У них принято все время высказывать свое мнение по любому поводу. Даже если ты их об этом не просишь. Есть какая-то проблема, обязательно выслушивать одну и другую сторону. Иногда я даже сама не могу понять, с чем я согласна.

В Беларуси все было проще. Была проблема — тебе говорили, что правильно, а что нет. И ты верил в то, что хорошо. И никто тебя не пытался в этом разубедить.

Хотя, возможно, я просто выросла, и мир перестал делиться на добро и зло.

О толерантности: «То, что я слышу от белорусов, меня приводит в ужас»

И все же мое мировоззрение формировалось уже в США. Я чувствую, насколько я отличаюсь от своих друзей и родственников, которые остались в Беларуси.

В Америке очень много мигрантов и нас всегда учили, что нужно всех принимать и всех уважать, что все мы люди и должны быть толерантны. Я с этим и выросла. Но когда я приезжаю в Беларусь, я даже на улице слышу от белорусов вещи, которые меня приводят в ужас. Здесь люди очень нетолерантные. Даже с друзьями мне бывает некомфортно, когда они начинают позволять себе резкие комментарии по поводу человека другой расы.

Естественно, ты никого не будешь учить, как ему думать, но меня такое сильно расстраивает.

О браке: «Девушкам не советуют выходить замуж раньше 30-35 лет»

Мне 18, и о замужестве я даже не задумываюсь. В американском обществе женщин учат, что они независимые, свободные и самодостаточные. Конечно, в Америке много мигрантов, и у каждого свои идеологии и традиции на этот счет. Но у меня никогда не было ощущения, с тех пор как я туда приехала, что мне нужно обязательно выйти замуж, чтобы как-то преуспеть в жизни.

Многие девушки вообще не собираются замуж. А наши учителя советуют выходить в 30-35, когда ты уже будешь с мозгами, с работой, сможешь себя обеспечивать. Здесь нет такого, что если до 29 лет не вышла, то все пропало. Не говоря уже о том, чтобы за счет мужа поправить свое материальное положение.

Я даже по своим родственникам в Минске вижу, насколько отличается подход. Как бабушки постоянно гнобят девушек, чтобы те искали себе мужа и пугают перспективой остаться одной. Первый вопрос при встрече с родственниками: «Ну что, мальчик у тебя появился? А чего? А что там мальчиков красивых нет?» У людей здесь в голове не укладывается, что девушка может быть сама по себе, у них всегда картина, что рядом должен быть мужчина.

Отношения между мужчиной и женщиной в американском обществе строятся по-разному. Это тоже зависит от культур, воспитания. Но всегда можно договориться. Я могу предложить заплатить за себя в ресторане, но если мужчина начинает настаивать, что сам хотел бы это сделать, я могу и согласиться.

О ностальгии: «После переезда у меня не было ощущения, что я хочу обратно»

Свой переезд в Америку я приняла как данность. Моя бабушка уехала туда 17 лет назад. И сколько я себя помню, моя мамавсегда собиралась переехать. Поэтому мысль, что я буду жить в США, сидела в голове с очень раннего возраста. Переезд — это был просто уже свершившийся факт.

Хотя определенный стресс я, конечно, пережила. Скажу честно, у меня воспоминаний о первых годах жизни в Америке нет, я все забыла. Я не помню, нравилась мне там или нет, как я вообще себя тогда чувствовала. Сейчас, изучая в школе психологию, я понимаю, что это была моя защитная реакция.

Я, конечно, скучаю по дому, скучаю по друзьям, по родственникам. Но с тех пор, как я переехала, у меня не было ощущения, что я хочу обратно. Сейчас, приезжая в Минск, я, к сожалению, понимаю, что это больше уже не мой дом. Это просто место, где я раньше жила. Да, какие-то щемящие воспоминания о доме, о детстве есть. Но я здесь уже как гость.