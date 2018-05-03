Минчане: Живем, как первобытные люди 3.05.2018, 9:36

1,485

В центре города, где строят метро, жильцы остались без коммуникаций.

«Все обещали нас снести. А мы сидим. В деревнях уже и воду, и газ, все провели, а мы в центре города живем, как в первобытном мире», — говорят жители Северного переулка. Кроме этого, есть еще одно неудобство — четыре года под окнами их домов строят метро. Кто сегодня живет Северном переулке и почему не съезжает — в материале tut.by:

«К хорошему привыкают, к плохому тоже привыкают»

Строительство метро возле Северного переулка идет последние четыре года. Несколько домов для этого снесли, большинство — оставили, и съезжать людям некуда.

Прямо на стройку открывается вид из окон дома № 7, который теперь самый крайний на обрыве.

Во дворе дома играют дети, лежит велосипед, мужчина занимается ремонтом и проводит нас к хозяйке — Татьяне Викентьевне. В этом доме она живет с 1968 года. Всю жизнь проработала на «Галантее». Сейчас в трех комнатах ее половины дома ютится 10 человек — трое детей и внуки.

— Его построили еще до революции, наверное. Я уже была замужем, и сын был маленький, мы пришли сюда и снимали жилье восемь лет. Потом хозяйка продала нам половину дома.

Говоря о стройке прямо под окнами, женщина отмахивается: «К хорошему привыкают, к плохому тоже привыкают».

Об условиях рассказывает просто. Мыться все ходят в баню на Московскую или пользуются тазиком на кухне — тогда воду носят из колонки. Туалет — на улице. В ближайший магазин нужно ехать на общественном транспорте. Газа тоже нет, пользуются привозными баллонами.

«Так живут первобытные люди», — вздыхает Татьяна Викентьевна.

— У нас дом аварийный, износ на 72%, — подхватывает соседка Екатерина Герасимовна, спускаясь по ступенькам с соседнего входа. Дом разделен на несколько квартир, каждая с отдельным входом, получается, что два крыльца ведут в один двор без забора. По документам, это тоже одно помещение. Даже справку о составе семьи жильцам выдают огулом на весь дом.

«Чужие люди, считай, живут вместе», — замечает одна из хозяек.

Обе соседки наперебой рассказывают о самых главных проблемах: коммуникаций нет, и никто их проводить не собирается, а от метро постоянный шум.

«Метростроевцы говорят: «Когда запустят эту вашу станцию, домик сложится, как карточный»

Екатирина Герасимовна живет в Северном 47 лет в однокомнатной квартире. У нее двое детей, внуки. Она всю жизнь проработала поваром.

— Кто тут будет жить? Мы детей пустили в свою квартиру, а сами с мужем тут были, пока он не умер, — говорит женщина.

Хозяйка проводит нас в дом и показывает подпорки, которые установил еще ее муж.

— Это чтобы потолок не упал. Видите, какие условия? Никаких. Дети выросли, внуки выросли, а мы здесь все сидим. Все ходили: «вас снесут, вас снесут», а скоро и метро построят, а у нас — ничего. Все инстанции уже прошли. Но у них нет средств, чтобы нас отселить.

Замечаем, что прямо из окна спальни видна вся стройка — как на ладони.

— Это такой ад! Они же в три смены работают. Ночью на них и милицию, и МЧС вызывали — невозможно спать. Все равно продолжают. Метростроевцы говорят: «Когда запустят эту станцию, ваш домик сложится, как карточный». Тут большая вибрация, у нас тряслось все — люстра, посуда. А у соседей же и дети маленькие!

Дома продавать в поселке не разрешают — они идут под снос. В 2016 году по ПДП улицу планировали отдать под заведения общепита. Но снос начнется, когда найдут инвестора.

— Надеждой так и живем. Надеемся, что снесут и дадут жилье. Перед нами три дома сносили — дали людям право выбора и хорошие квартиры на проспекте Дзержинского. Этого и мы ждем.

«У нас здесь был сад на 12 соток, а осталось 3»

Людмила Павловна живет в доме № 14 с 1997 года, она бывший учитель. Ее жилье — украшение переулка. Если подниматься по лестнице с проспекта Дзержинского, дом сразу бросался в глаза — летом до самой крыши тут цвели плетистые кусты роз.

Хозяйка выходит в красивой блузке на улицу, обходит дом вокруг и собирает тюльпаны на обрыве, переговариваясь с соседкой через забор.

— Это же все цветы с нашего огорода. У нас был сад на 12 соток, а осталось 3. Забрали из-за стройки. Да и шум идет такой, бывает, что вообще и не спится. Это же не месяц и не два, мы живем так несколько лет.

Туалеты, по словам женщины, переносили три раза. Соседке поставили их прямо напротив окон.

Людмила Павловна рассказывает, что ее муж Георгий заработал инфаркт пока обращался в инстанции по поводу отселений.

— Обращался, чтобы нам легче жить было. Мы же живем без всяких удобств. Как все это будет выглядеть, когда стройка закончится — нам ничего не обещают. Но этот переулок сносят с конца 60-х. Остались только наши дома. А что мы сделаем?

Людмила Павловна говорит, что к сыну они переезжать не хотят.

— В квартиру на 25 «квадратов» в пригороде?!

Напоследок беседуем с еще одной хозяйкой большого красивого дома № 18. В комнатах у нее установлены стеклопакеты, говорит, что шум от стройки уже не мешает.

— Кто к нам уже только не приходил, а толку? Как тут живут? В этих условиях — плохо. Но выбора нет.

По подсчетам местных, в переулке сегодня живут около 30 человек. Жилых домов и с десяток не наберется. В некоторых зданиях расположились офисы и административные помещения.

Закончить строительство станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» планируют в 2019 году. Открыть для пассажиров — в 2020.