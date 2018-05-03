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Министр связи РФ допустил блокировку Viber вслед за Telegram

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  • 3.05.2018, 9:44
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Спецслужбы, не получив ключи, будут действовать по тому же сценарию.

Против мессенджера Viber в России могут быть приняты такие же меры, под которые попал Telegram, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования, заявил министр связи Николай Никифоров.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования - это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — цитирует министра ТАСС.

В России власти с 16 апреля пытаются блокировать работу Telegram. Решение о запрете мессенджера 13 апреля вынес Таганский суд Москвы.


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