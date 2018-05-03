Как белорусы ездят за покупками в Украину 1 3.05.2018, 10:14

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Особенно большим спросом пользуются сушилки и гладильные доски для белья, ведра.

Из Барановичей, Лунинца, Микашевичей, Горыни и соседних деревень люди спешат на поезд отправлением в Удрицк. Журналисты «Медиа-Полесье» едут из Лунинца.

Сразу советуют: пристраивайтесь к опытному попутчику, который вас сориентирует что и как, ведь запросто могут «затоптать». Билет на двоих чуть больше 5 рублей «туда-обратно», ещё 12 гривен за двоих нужно оплатить в украинском поезде.

В 11.15 дизель отправляется из Лунинца в Горынь. В нем уже едут «на закупы», как тут говорят, пассажиры из Баранович и района. Если пройтись даже по одному вагону, то можно услышать, что одна компания обсуждает, как будут проходить границу на Украине, другая – цены в Удрицке и курс у скупщиков валюты… Можно к ним присоединиться, чтобы обсудить волнующий вопрос. Некоторые так и делают.

По прибытию в Горынь стоит вспомнить игры на выживание… Кто быстрее оббежит горынский вокзал к пункту пропуска «Горынь» – тот один из первых пройдёт белорусскую границу. Работники только успевают ориентировать, куда бежать. Хочется сразу предупредить: все силы не тратьте, впереди ожидается «настоящий полумарафон».

Во время очереди на белорусской границе многие обсуждают предстоящие покупки. Практически все едут в Удрицк. Те, кто дальше (а поезд следует до украинского Здолбунова) – единицы. На улице жара, кому-то периодически становится плохо. Пограничники предлагают вызвать скорую, но белорусы отказываются. Очередь на границе проходит достаточно быстро.

– Сюда нельзя. Пустим только женщин, – предупреждает валютчица из тамбура, и сразу же выбирает, кого впускать в «свой» вагон. Места есть. – Лезь туда, толкай их всех, – кричит журналистам опытная белорусская покупательница…

До отправления поезда около 30 минут. Возле журналистов сидит семья с двумя дочерями. Они едут за покупками из Горыни.

– Первый раз еду. Но, наверное, и последний – говорит мужчина. С его словами не согласна жена. Она – опытная покупательница. Раз в месяц, по её словам, она старается выезжать.

В это время по вагону бегает кассир и с хмурой улыбкой громко кричит: «Купуемо квитки!», ей вторят валютчицы, которые чуть ли не лезут в кошелёк, чтобы пассажиры меняли белорусские деньги на гривны: за 100 белорусских рублей дают 1250 гривен.

– Посмотришь на все это, то и стыдно за наших белорусов. Лезут по головам, кричат, ругаются, – делится другая попутчица. «Міняємо на гривні!» постоянно прерывают криками разговор.

Отправились. Постоянные пассажиры рассказывают, что для воскресенья (тем более 3 дня выходных) людей совсем не много.

Ехать около 15 минут. Опытные пассажиры знают, что это время только для того, чтобы приготовиться к «настоящему забегу» – от поезда к пункту пропуска в Удрицке. Люди заблаговременно выстраиваются к выходам. «Смотри: настоящая волна!», – удивлённо смотрят на происходящие пассажиры, которые едут впервые.

Не успевают открыться двери, как из поезда выпрыгивают люди, чтобы быть первыми. – Вот где настоящий полумарафон. Здесь нет больных людей, только здоровые. Можно было бы, то и из окон выпрыгивали бы, – показывает в окно на «забег» женщина лет сорока.

На улице стою минут 40, прохожу украинскую границу. Простоять тоже целое испытание. Жара. Вода – то, что здесь было бы кстати. В очереди обсуждают, кто и что будет покупать. Не менее насущный вопрос в количестве спиртного, которое можно провозить – 3 литра любого алкоголя, включая пиво. – Вот и куплю 6 бутылок водочки, – объявляет в очереди один из мужчин.

После осмотра поезда, пограничники проверяют наши паспорта. Получив отметку, все бегут за покупками.

Женщина, которая поняла, что журналисты здесь новички, сразу же провела экскурсию. – Халву покупайте только в дальнем магазинчике. Там хорошая она, конфеты тоже можете купить там. Я все сладости в дальнем беру. А водку лучше здесь покупайте, – показывает рукой женщина. – Здесь она недорогая. Правда, не знаю: хорошая или нет, сама не пью. Дешёвая на прилавке не стоит, поэтому спрашивайте у продавщицы». И правда, бутылка водки стоит 24 гривны, но на витрине такой нет. Самую дешёвую замечают в соседнем магазинчике на витрине за 33 гривны.

Эта дорога ведёт к дальнему магазину

В праздничный день 1 Мая в Удрицке было немноголюдно. Правда, зефир с мармеладом разобрали быстро. Хлеб украинский также было не купить

Гуляют по «торговому месту», смотрят на цены и на выбор белорусских покупателей. Майонез продают от 12 до 27 гривен, кетчуп – от 9,50 до 16 гривен, икру от 18 до 93 гривен, приправы от 4.50 до 6 гривен, конфеты самые дешёвые увидели за 55 гривен, масло подсолнечное (5 литров) – 110 гривен, кофе Jacobs в бумажной упаковке – 130 гривен, чай Greenfield – 38 гривен, Tess – 27 гривен, Хвилинка – 16.

Большим спросом пользуются сушилки и гладильные доски для белья, вёдра. К примеру, пластмассовое десятилитровое ведро можно купить за 35 гривен.

Немалый выбор постельного белья и детских игрушек предлагают в Удрицке

Конфеты, халва, зефир, икра – тот минимум, который покупает практически каждый белорус

Недалеко от пограничного контроля, в ожидании прохождения границы, многие садятся на траву перекусить

Менее, чем за 2 часа, люди затариваются и, уже с покупками, ожидают в очереди на украинском пункте пропуска.

– А что там у вас? И х-а-а-п за живот. Сало и мясо везёте? – пересказывает то, что обычно спрашивают пограничники в Удрицке, попутчица.

В поезде можно и подзаработать ещё. Если провести, к примеру, водку через белорусскую границу. Здесь за это «накидывают».

На перроне в Удрицке многие делят покупки. – Боже, если бы тут бесплатно раздавали, а так ещё и платим, – говорит сама себе женщина и тянет сумки в двух руках и 10-килограммовый пакет порошка на плечах.

К журналистам в поезде присаживается на вид украинская цыганка с месячным ребёнком. Она едет не одна, в этом же вагоне её родственница с 10-летней дочерью.

– Ребёнок захотел папу увидеть. Так едем в Давид-Городок, рассказывает женщина. Кто-то из вагона ей: «Наверно, не ребёнок, а мама». Она засмущалась.

Разъездной билетный кассир белорусского дизеля бегает по вагонам и предлагает билеты. Кассир рассказывает, что за месячного ребёнка также нужно оплатить, потому что пересекаем границу. Женщина очень возмущается, потому что, как она рассказала, в Украине детям бесплатный проезд.

Белорусская граница. Горынь.

– Пограничный контроль. Предъявите паспорта, – говорит работник погранслужбы. Вопросы возникли к женщине, которая едет со мной. Она не смогла ответить на вопросы, где живёт, на какой улице, когда родился ребёнок… Правда, совместными усилиями с её родственницей выяснили, что он родился в январе. – Я неграмотная. В школу не ходила, – оправдывается попутчица.

Сотрудник таможенного контроля просит рассказать, что везём.

– Вот, смотрите, шесть бутылок по 0,5 водочки, сладости… Все как положено, ничего лишнего. Зачем лишнее везти, чтобы вас потом бояться?!

Таможню пассажиры моего вагона прошли благополучно, несмотря на то, что у многих вес баулов значительно превышал допустимые 20 кг.