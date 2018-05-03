В Нью-Йорке умер знаменитый советский певец Вадим Мулерман 3.05.2018, 10:10

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Вадим Мулерман

Певец был исполнителем таких хитов, как «Лада», «Хорошо быть генералом» и «Трус не играет в хоккей».

В Нью-Йорке на 80-м году жизни умер советский эстрадный певец Вадим Мулерман. Об этом ТАСС сообщила певица, знакомая и коллега Мулермана Нина Бродская.

По ее словам, Мулерман умер в ночь на 2 мая в госпитале. Причиной смерти стала онкология, но ее «определили только за восемь дней до смерти».

«Я только что разговаривала с женой Вадима Светланой [Литвиновой], ее пожелание — кремировать, а прах отвезти в Харьков, и там похоронить. Он очень любил Харьков, где родился, там же у него похоронены родители. Именно там у него началась жизнь, карьера», — сказала Бродская.

Карьера Мулермана началась в 1963 году в Харькове, известность пришла к певцу в 1966 году, когда он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады с песней «Хромой король». Мулерман является первым исполнителем таких советских песен, как «Трус не играет в хоккей», «Лада», «Как хорошо быть генералом» и другие. В 1978 году он получил звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1991-м — народного артиста РСФСР. Тогда же он выехал в США из-за болезни брата. В 2007 году Вадим Мулерман удостоился звания Заслуженного артиста Украины.