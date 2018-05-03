Светлана Алексиевич выразила солидарность с Алесем Юркойтем

Светлана Алексиевич выразила солидарность с Алесем Юркойтем1
- 3.05.2018, 10:25
Белорусская писательница поддержала заключенного краеведа.
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич подписала свою книгу «У войны не женское лицо» общественному и культурному активисту из Островецкого района Алесю Юркойтю, отбывающему семилетний срок, сообщает «Радыё Свабода».
«Дорогой Алесь, силы и веры вам в себя и будущее», — написала Светлана Алексиевич.
Снимок автографа поместил в фейсбуке литературовед Сергей Шапран.