Светлана Алексиевич выразила солидарность с Алесем Юркойтем 1 3.05.2018, 10:25

Алесь Юркойть

Фото: nn.by

Белорусская писательница поддержала заключенного краеведа.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич подписала свою книгу «У войны не женское лицо» общественному и культурному активисту из Островецкого района Алесю Юркойтю, отбывающему семилетний срок, сообщает «Радыё Свабода».

«Дорогой Алесь, силы и веры вам в себя и будущее», — написала Светлана Алексиевич.

Снимок автографа поместил в фейсбуке литературовед Сергей Шапран.