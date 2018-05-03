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Светлана Алексиевич выразила солидарность с Алесем Юркойтем

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  • 3.05.2018, 10:25
Алесь Юркойть
Фото: nn.by

Белорусская писательница поддержала заключенного краеведа.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич подписала свою книгу «У войны не женское лицо» общественному и культурному активисту из Островецкого района Алесю Юркойтю, отбывающему семилетний срок, сообщает «Радыё Свабода».

«Дорогой Алесь, силы и веры вам в себя и будущее», — написала Светлана Алексиевич.

Снимок автографа поместил в фейсбуке литературовед Сергей Шапран.


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